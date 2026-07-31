Sagra delle Rose e del Vino Lumassina, Criollos de America e concerto degli Studio 54: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di appuntamenti da non perdere per tutti i gusti e le età tra sagre, musica, ma anche arte e cultura. A Pogli torna la Sagra delle Rose, mentre a Feglino c’è l’edizione 2026 della Sagra del vino Lumassina. A Castelvecchio torna protagonista la cultura equestre con Criollos de America, a Borghetto ci sono il concerto degli Studio 54 e anche un evento divulgativo dedicato al mare. Infine Antonio Manzini e Sara Rattaro sono i protagonisti del weekend della rassegna Parole Ubikate. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana.

A POGLI LA SAGRA DELLE ROSE

L’estate di Pogli, frazione di Ortovero, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, torna la tradizionale Sagra delle Rose, manifestazione organizzata dalla U.S. Pogli con il patrocinio del Comune di Ortovero, pronta a regalare tre serate di gusto, musica e convivialità.

Con il motto “Ballando con le Rose”, la manifestazione proporrà un ricco programma di intrattenimento che accompagnerà il pubblico ogni sera, trasformando il borgo in un luogo di festa aperto a residenti e visitatori.

Gli stand gastronomici apriranno tutte le sere alle ore 19, offrendo un menù ricco di piatti della tradizione locale e degustazioni di prodotti tipici del territorio. Tra le specialità più attese figurano le cozze, la trippa e il cinghiale in bianco, autentici protagonisti della cucina della manifestazione e da sempre molto apprezzati dal pubblico.

Accanto all’offerta gastronomica, non mancherà la musica dal vivo. La serata inaugurale di venerdì 31 luglio sarà dedicata ai grandi successi di Ligabue e Vasco Rossi, reinterpretati da un gruppo tribute capace di far cantare e ballare il pubblico. Sabato 1° agosto saliranno sul palco i Musso + Baby Tonic, mentre la chiusura della manifestazione, domenica 2 agosto, sarà affidata agli Slot Machine, per un finale all’insegna della musica e del divertimento.

La Sagra delle Rose offrirà anche un’area dedicata all’esposizione e alla vendita delle rose, giochi per grandi e piccoli e numerose occasioni di svago per tutta la famiglia, confermando la propria vocazione di evento capace di unire tradizione, enogastronomia e intrattenimento.

Con ingresso libero, la manifestazione rappresenta un’occasione per riscoprire il fascino dell’entroterra ingauno, valorizzando le eccellenze gastronomiche e il forte spirito di comunità che da anni caratterizzano la Sagra delle Rose.

Tre serate da vivere all’aria aperta, tra sapori autentici, buona musica e l’accoglienza di un borgo che ogni estate rinnova una tradizione profondamente radicata nel territorio, regalando ai visitatori un’esperienza fatta di convivialità, allegria e voglia di stare insieme.

Qui il programma in dettaglio della sagra

LA SAGRA DEL VINO LUMASSINA TORNA A FEGLINO

Tre serate di gusto, musica e tradizione per celebrare uno dei prodotti più rappresentativi dell’entroterra savonese. Da sabato 1 a lunedì 3 agosto torna a Feglino la 48ª Sagra del Vino Lumassina, appuntamento organizzato dall’Associazione Volontari Feglino (A.V.F.) con il patrocinio del Comune, che da quasi mezzo secolo richiama residenti e visitatori per una festa all’insegna della convivialità e delle eccellenze locali.

Protagonista assoluta sarà naturalmente la Lumassina, il vino bianco tipico del Finalese, proposta in degustazione dai produttori locali insieme a un ricco menù che valorizza la cucina tradizionale del territorio. Per tutta la durata della manifestazione saranno sempre disponibili farinata, figassin e le tradizionali bugie dolci “alla feglinese”, affiancati da specialità diverse ogni sera.

Ad aprire la manifestazione, sabato 1 agosto, saranno il cinghiale su letto di polenta e la trippa, accompagnati dall’energia della band Missing Ink e dal DJ Set di DJ Cashmere, pronti a far ballare il pubblico fino a tarda sera.

Domenica 2 agosto sarà invece la volta dello zemin, uno dei piatti più rappresentativi della cucina ligure, insieme al cinghiale con polenta. La serata sarà animata dal coinvolgente Karaoke Itinerante di Giacomo Aicardi, seguito dal DJ set de Il Mugugno Finalese & DJ Turbo, per un mix di musica, divertimento e partecipazione.

Gran finale lunedì 3 agosto con il fritto di acciughe e verdure, altra specialità molto attesa dagli appassionati della cucina di mare, mentre sul palco salirà la band Margot, prima del DJ set conclusivo ancora affidato a Il Mugugno Finalese & DJ Turbo.

La Sagra della Lumassina rappresenta uno degli appuntamenti più longevi e sentiti dell’estate del Finalese, capace di coniugare la promozione delle produzioni locali con momenti di socialità e intrattenimento. Un evento che ogni anno valorizza il territorio attraverso il suo vino simbolo, la gastronomia tradizionale e la partecipazione di centinaia di volontari che rendono possibile la manifestazione.

Oltre al valore enogastronomico e culturale, la festa mantiene una forte vocazione solidale: l’intero ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere progetti di utilità sociale e iniziative a favore della comunità, confermando l’impegno dell’Associazione Volontari Feglino verso il territorio.

Per tre giorni Feglino diventerà così il punto di riferimento dell’estate nell’entroterra savonese, offrendo ai visitatori un’atmosfera autentica fatta di sapori, musica dal vivo e convivialità, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi da ben quarantotto edizioni.

Qui i dettagli sulla sagra

CRIOLLOS DE AMERICA A CASTELVECCHIO

Il fascino della cultura equestre e la bellezza incontaminata della natura si preparano a rinnovare un appuntamento annuale, divenuto ormai una vera e propria tradizione. Sabato 1 e domenica 2 agosto, a Castelvecchio di Roccabarbena, a soli 3 chilometri da Bardineto, si svolgerà l’edizione 2026 di “Criollos de America”, un evento che da ben 15 anni riscuote regolarmente un grandissimo successo, richiamando appassionati, curiosi e famiglie da tutto il territorio e non solo.

Lo scenario della manifestazione sarà la splendida cornice rurale di Cascina Bormida dei fratelli Oddone: una realtà da favola, incastonata nel verde, che per due giorni diventerà il fulcro di competizioni, convivialità e intrattenimento di alto livello, vantando anche il patrocinio dell’ANACC (Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Criollo).

Le attività prenderanno il via nel pomeriggio di sabato primo agosto, a partire dalle 15, con una suggestiva passeggiata a cavallo tra i meravigliosi boschi locali, pensata per valorizzare il territorio e permettere a chiunque di vivere l’esperienza della sella, grazie anche alla possibilità di noleggiare i cavalli direttamente in loco.

Con il calare della sera, l’atmosfera si scalderà attorno ai fuochi della tradizione culinaria argentina: dalle 19 sarà infatti servita una cena a base di asado e grigliata mista, curata nei minimi dettagli da un Asadores esperto, Denis Lanzanova. Le tecniche tradizionali di cottura utilizzate saranno un vero e proprio spettacolo per gli occhi prima ancora che per il palato: la carne verrà disposta con cura sulla classica griglia secondo il metodo A la Parrilla oppure fissata su croci di ferro piantate nel terreno e inclinata davanti al fuoco nel suggestivo e secolare metodo scenografico A la Cruz (Al Asador). Ma per soddisfare ogni esigenza, la cucina proporrà anche un accurato menu vegetariano.

La serata del sabato culminerà alle 21, con un momento di grande impatto visivo, grazie alla musica e allo spettacolo serale equestre firmato dall’artista Mircea Salajan.

Va specificato che, per agevolare la logistica dei partecipanti, l’organizzazione ha previsto una disponibilità limitata di paddock per il ricovero dei cavalli e la possibilità di pernottare in loco con la propria tenda.

La giornata di domenica 2 agosto, invece, sarà interamente dedicata al cuore pulsante delle storiche competizioni e alla cultura di campo. L’accoglienza comincerà alle 9,30, precedendo con le iscrizioni ufficiali alle gare fissate per le 10.

Alle 10,30 si accenderanno i motori della competizione con il “Criollos de America”, una caratteristica gara di slalom a coppie tra i barili in cui, come ogni anno, i binomi più preparati si sfideranno nelle tipiche e selettive prove criolle. L’evento è aperto a cavalli di tutte le razze, rappresentando un’occasione imperdibile per gli amanti del settore e per tutti coloro che desiderano trascorrere una domenica diversa, immersi nello spettacolo equestre.

Dopo la pausa del pranzo, previsto alle 12,30 e sempre a base di asado, grigliata mista e varianti vegetariane, nel pomeriggio, alle 15,30, sarà la volta della “Monta di campagna a tempo”: in questa spettacolare prova i cavalli affronteranno i percorsi rurali circostanti, muovendosi tra fiumi, salite e discese in un autentico ambiente di campagna.

Le sfide saranno suddivise nelle categorie Juniores e Senior in base al numero effettivo di iscritti, e le performance verranno valutate da un giudice con apposita giuria. Previsto un rimborso spese complessivo di 2.000 euro, spalmato in tutte le categorie.

“Il posto è una favola, potremmo definirla ‘la valle dei cavalli’: è davvero un luogo strepitoso per gli amanti della natura e degli animali, – ha affermato ai microfoni di IVG Serena Gaggero, una delle organizzatrici della manifestazione. – L’evento è aperto a tutte le razze, non solo ai cavalli sudamericani. L’anno scorso è stato un grande successo e speriamo davvero di ripeterci in questa edizione, dove ci sarà anche la bellissima opportunità di visionare i puledri nati proprio nel corso di quest’anno”.

A immortalare i momenti salienti e i partecipanti alle gare nella due giorni sarà presente una fotografa professionista: Miriam Pat, che curerà il servizio fotografico della manifestazione.

Al fine di garantire il perfetto svolgimento dell’evento e la tutela di tutti gli animali, l’organizzazione ricorda che è richiesto il Coggin Test in regola per tutti i cavalli partecipanti. La sicurezza logistica e sanitaria sarà inoltre garantita dalla presenza sul posto di un veterinario, un maniscalco, un’ambulanza e un medico.

Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni, è possibile contattare direttamente Serena al numero: 331.3856860. ‎Trattandosi di una manifestazione all’aperto, in caso di maltempo l’intero evento verrà rimandato a nuova data.

Qui il programma completo della manifestazione

A BORGHETTO IL CONCERTO DEGLI STUDIO 54

Primo appuntamento di agosto della rassegna Un palco sul molo, Domenica 02 agosto alle ore 21.30 in Piazza Marinai d’Italia a Borghetto, con il concerto degli Studio 54.

Attiva dal 2017, la band Studio 54, è vera e propria energia! Verrete accompagnati a spasso nel tempo dai favolosi anni ’70 ad oggi, tra le più famose hit italiane ed internazionali.

A rendere unico lo spettacolo contribuiscono arrangiamenti vocali curati, ballerine con coreografie originali, cambi d’abito ed effetti scenici studiati per trasformare ogni concerto in una vera festa collettiva.

Prossimo appuntamento con Un palco sul molo Martedì 04 agosto alle ore 21.30 con Orient Express, Tributo ai Pooh.

Gli spettacoli sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti a sedere. Non occorre prenotare.

L’Assessore alla Cultura e Turismo

Carolina Bongiorni

Per informazioni

IAT comprensoriale Piazza Libertà 1

tel. 3382186439- mail: iatcomprensoriale@gmail.com

Ufficio cultura e turismo del Comune di Borghetto S. Spirito

tel. 0182.1920327 – mail: turismo@comune.borghettosantospirito.sv.it

https://www.comune.borghettosantospirito.sv.it

visitborghetto.it

Qui i dettagli sull’evento

INCONTRO DIVULGATIVO DEDICATO AGLI ECOSISTEMI MARINI A BORGHETTO

L’A.S.D. Lega Navale, sezione di Borghetto Santo Spirito, organizza, Sabato 01 agosto alle ore 21.00, presso la Sala Polivalente di Palazzo E. Pietracaprina, l’incontro dal titolo “Il Mar Ligure: un Mosaico di Ambienti e di vita”, relatrice Martina Negri, biologa marina di Salto nel Blu.

Dalle scogliere sommerse alle praterie di Posidonia oceanica, dai piccoli organismi invisibili ai grandi predatori: un viaggio tra gli ecosistemi del Mar Ligure per conoscere le specie che lo abitano e l’importanza della loro tutela.

“La conferenza, aperta a tutta la cittadinanza e ai turisti, offre un’importante occasione per conoscere più da vicino il nostro ambiente e comprendere quanto sia prezioso il patrimonio naturale del Mar Ligure” spiega l’Assessore alla Cultura e Turismo Carolina Bongiorni.

Per informazioni

IAT comprensoriale Piazza Libertà 1

tel. 3382186439- mail: iatcomprensoriale@gmail.com

Ufficio cultura e turismo del Comune di Borghetto S. Spirito

tel. 0182.1920327 – mail: turismo@comune.borghettosantospirito.sv.it

https://www.comune.borghettosantospirito.sv.it

Qui i dettagli sulla serata

TORNA LA SAGRA A CASANOVA

A Casanova, la prima e caratteristica frazione di Varazze, salendo verso il Monte Beigua, anche quest’anno, da venerdì 31 luglio a sabato 1 agosto 2026, con inizio alle ore 19, si terrà il tradizionale appuntamento con “Casanova in festa”:

… due serate enogastronomiche e divertimento con tanta musica.

All’evento, organizzato dalla Parrocchia, il Circolo ANSPI, l’Associazione Beato Jacopo e la Confraternita S. Croce di Casanova, con il patrocinio del comune di Varazze e la collaborazione di numerosi volontari, come ad ogni edizione, sono attesi turisti e varazzini per trascorrere alcune ore nell’antico borgo, tra fasce e ulivi a ricordare gli antichi odori, colori e sapori della terra di Liguria.

Gli organizzatori invitano a non perdere l’occasione di vivere una splendida serata, immersi in uno storico ambiente collinare, a poca distanza dal mare, con bevande, buon cibo e tanto divertimento, che appassionerà sia grandi che piccini.

Appuntamento assolutamente da non perdere!

Qui tutte le informazioni sulla festa

A SASSELLO LA FESTA DEL GRANO

Due giornate dedicate al mondo agricolo, alle tradizioni rurali e alla valorizzazione del territorio. Sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 torna a Sassello la Festa del Grano, manifestazione organizzata dall’agriturismo Romano, con il patrocinio del Comune di Sassello, che ogni anno richiama famiglie, appassionati e curiosi per un’immersione nella cultura contadina.

L’evento propone un ricco programma capace di unire dimostrazioni storiche, momenti conviviali e attività dedicate ai più piccoli, riportando al centro il valore del lavoro nei campi e delle antiche tradizioni legate alla coltivazione del grano.

Il programma – La manifestazione prenderà il via sabato 1° agosto alle ore 10 con il raduno e l’arrivo dei trattori, accompagnati dalle visite alle stalle. Alle 12.30 spazio al pranzo nel fienile, mentre nel pomeriggio, dalle 16, i visitatori potranno assistere alla tradizionale trebbiatura del grano con macchine d’epoca, oltre al battesimo della sella, ai giochi e all’animazione per bambini.

La giornata si concluderà con la cena nel fienile alle 19 e, dalle 20, con la musica dal vivo curata da VR Audio.

Anche domenica 2 agosto il programma inizierà alle 10 con il giro dei trattori per le vie di Sassello e la benedizione in Piazza del Borgo. Dopo il pranzo nel fienile delle 12.30, il pomeriggio vedrà nuovamente protagonisti la trebbiatura con trebbiatrici storiche, le visite alle stalle di nuova generazione, il battesimo della sella e le attività di animazione.

La chiusura della manifestazione sarà affidata alla cena delle 19 e alla serata musicale, dalle 20, con il DJ Manuel Gambera.

Un appuntamento che valorizza il territorio – La Festa del Grano rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sassellese, offrendo l’occasione di riscoprire i mestieri della tradizione agricola e il patrimonio culturale delle campagne liguri.

L’iniziativa mette in evidenza il ruolo dell’agricoltura non solo come attività produttiva, ma anche come elemento identitario del territorio, creando un momento di incontro tra generazioni attraverso dimostrazioni pratiche, gastronomia tipica e intrattenimento.

Per residenti e turisti sarà quindi un’occasione per trascorrere un fine settimana all’aria aperta, tra trattori storici, animali da fattoria, cucina contadina e musica, in un contesto che celebra il legame tra uomo, terra e tradizione.

Qui tutte le informazioni sulla manifestazione

AD ANDORA IL CONCERTO “NOTE D’ESTATE”

Un viaggio musicale tra opera, lirica, musica da camera e grandi melodie del Novecento. Venerdì 1° agosto, alle ore 21.30, nella suggestiva cornice di Piazzetta Santa Rita, andrà in scena “Note d’estate”, Concerto benefico sotto le stelle organizzato dall’Associazione Andora Più, con il Patrocinio del Comune di Andora. L’ingresso è libero.

Protagonisti della serata saranno il soprano Paola Francesca Natale, artista applaudita nei più prestigiosi teatri italiani e internazionali, e il pianista, compositore e direttore d’orchestra Keith Goodman, musicista italoamericano dalla brillante carriera concertistica. Insieme proporranno un programma ricco di fascino che attraversa oltre un secolo di musica, da Bellini a Gershwin, da Mascagni a Lehár, alternando celebri pagine del repertorio lirico a raffinate composizioni pianistiche.

Con “NOTE D’ESTATE”, l’Associazione Andora Più propone un evento di alto profilo artistico che arricchisce il calendario estivo della città, offrendo a residenti e turisti l’occasione di vivere una serata all’insegna della grande musica in una delle piazze più caratteristiche di Andora.

Il pubblico potrà ascoltare Vaga luna di Bellini, la Sonata n. 55 di Cimarosa, la Tarantella di Maria Malibran, l’Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, Malìa di Tosti, il Preludio n. 2 e Summertime di Gershwin, il Notturno op. 54 di Grieg, Smile di Charlie Chaplin, i 4 Preludi op. 111 dello stesso Keith Goodman, Al cavallino bianco e Occhioni blu di Robert Stolz, la Canción n. 6 di Federico Mompou e Le Grisettes di Franz Lehár.

A rendere ancora più speciale la serata sarà un fuori programma: il tenore Antonio Della Mura e la ballerina Camilla Durante saranno ospiti del concerto e offriranno al pubblico un’esibizione sulle note del celebre brano “Granada”, regalando un finale ricco di emozione e spettacolo.

Il concerto è ad ingresso libero. Le eventuali offerte raccolte durante la serata saranno devolute all’Associazione Rachele Franchelli APS, a sostegno delle famiglie di giovani pazienti oncologici.

Nel corso dell’evento è inoltre previsto un incontro con Mary Caridi, autrice del libro La Capofamiglia, che offrirà un momento di riflessione e condivisione.

Note sui protagonisti

Paola Francesca Natale, diplomata con il massimo dei voti e la lode, ha costruito una prestigiosa carriera internazionale collaborando con direttori d’orchestra del calibro di Daniel Oren, Roberto Abbado, Donato Renzetti e Bruno Campanella, e con registi come Franco Zeffirelli e Gigi Proietti. Ha calcato i palcoscenici dei principali teatri italiani e stranieri, dall’Opera di Roma al Teatro San Carlo di Napoli, dalla Fenice di Venezia fino alla NHK Hall di Tokyo, esibendosi inoltre in tournée in Europa, America, Brasile, Giappone ed Emirati Arabi.

Keith Goodman, diplomato in Pianoforte, Composizione, Direzione d’Orchestra, Strumentazione per Banda e Musica Corale presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, è autore di numerose composizioni premiate ed eseguite in Italia e all’estero. Direttore stabile dell’Orchestra San Giovanni, fondatore del coro Vox Artis e direttore dell’Orchestra dell’Università Parthenope di Napoli, affianca all’attività concertistica quella di compositore, divulgatore e direttore artistico del Festival Barocco Napoletano.

Qui tutte le informazioni sull’evento

PAROLE UBIKATE PROSEGUE CON ANTONIO MANZINI E SARA RATTARO

Nuovo doppio appuntamento con l’edizione 2026 di Parole Ubikate in Mare, la rassegna letteraria a cura dell’associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona.

Venerdì 31 luglio Albissola Marina:

ANTONIO MANZINI

I tramezzini di Rocco Schiavone

(Sellerio)

In queste storie Antonio Manzini (autore della famosissima saga con protagonista il vicequestore Rocco Schiavone da cui è stata tratta la fortunata serie televisiva Rai con Marco Giallini, e i cui romanzi sono stati tradotti in numerosi paesi tra i quali Francia, Germania, Spagna, Grecia, Stati Uniti e Regno Unito vendendo milioni di copie ) sembra ripercorrere un cammino iniziato tredici anni fa con Pista nera creando un personaggio e un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. Una raccolta di racconti inediti che vedono protagonista Rocco Schiavone, tra l’infanzia e la maturità, Roma e Aosta, la nostalgia e il dolore, l’amicizia con i compagni di Trastevere, l’incontro inaspettato con la moglie Marina, in una tempesta di emozioni e presagi.

Domenica 2 agosto Savona:

SARA RATTARO

Il vestito di mia madre

Storia di Teresa Mattei, antifascista

(Piemme)

Firenze, 1938. Teresa ha diciassette anni quando, tra i banchi di scuola, si alza in piedi per contraddire un professore che difende le leggi razziali. In un’Italia che pretende silenzio, la sua voce è troppo libera per restare muta. Il prezzo è l’espulsione da tutti gli istituti del Regno. Ma Teresa non ha mai saputo piegarsi. Cresciuta accanto a un padre apertamente antifascista, in una famiglia già impegnata nella militanza, sceglie presto la lotta clandestina. Nella Resistenza diventa “Chicchi”: staffetta ribelle tra viaggi in treno, documenti nascosti nell’orlo della gonna e notti passate a stampare volantini proibiti. È così che scopre che la libertà non si eredita: si conquista. Dopo la Liberazione sarà la più giovane eletta all’Assemblea Costituente, e porterà nella nuova Italia la voce delle donne e di una generazione che ha scelto di non restare in silenzio. Una storia di coraggio, dissenso e fedeltà alle proprie idee senza compromessi.

28 serate – dal 26 giugno al 29 agosto

Piazza Sisto IV a Savona

Piazza della Concordia ad Albissola Marina

Ore 21,15 Ingresso gratuito

Direzione artistica Renata Barberis e Lorenzo Caviglia

A cura dell’associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona

In caso di pioggia gli incontri potrebbero essere svolti al coperto in luoghi adiacenti (Chiesa di Sant’Andrea a Savona e Oratorio di san Giuseppe ad Albissola) oppure rinviati a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della rassegna per conferme o eventuali modifiche di calendario

Qui il programma completo della serata

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.