Sagra del Michettin, Gran Galà delle Polente, Festa del mare, Carnevaloa e Palio di Giustenice: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Sagre, ma anche cultura, concerti, teatro e molto altro. Il weekend sarà ancora una volta ricchissimo di eventi da non perdere a cominciare da alcune delle sagre “cult” della stagione estiva come la Sagra del Michettin ad Albenga e il Gran Galà delle Polente a Calizzano. A Loano torna l’appuntamento con Carnevaloa Summer, mentre a Finale ci sarà la Festa del Mare. A Giustenice secondo grande vento dell’estate con l’attesissimo Palio; ad Albisola ci sarà invece un festival dedicato allo Street Fest, a Borghetto il concerto della Curtis Salgado & Band e lo spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico, mentre a Savona prosegue la rassegna Parole Ubikate con Michela Marzano e arriva il nuovo appuntamento con Il corso in musica. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere.

SAGRA DEL MICHETTIN AD ALBENGA

Un traguardo importante per una delle manifestazioni più amate dell’estate ingauna. Dal 21 al 26 luglio 2026, la Parrocchia di San Giorgio Martire di Albenga celebra la 50ª edizione della “Sagra du Michettin”, affiancata dalla 43ª Mostra dell’Agricoltura, Artigianato, Fiori e Piante, appuntamento che da mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento per la comunità e per i tanti visitatori provenienti da tutta la Liguria.

Per sei serate l’area della festa si trasformerà in un luogo di incontro dove tradizione, gastronomia e intrattenimento si fondono in un’atmosfera familiare e accogliente. Ogni sera, a partire dalle ore 19, apriranno le cucine e gli stand gastronomici, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare il protagonista assoluto della manifestazione, il celebre “Michettin”, insieme a numerose specialità della cucina ligure e del territorio.

Accanto all’offerta gastronomica, la manifestazione proporrà un ricco calendario di spettacoli musicali. Dalle 21.30 saliranno sul palco alcune tra le orchestre più apprezzate del panorama del liscio e della musica da ballo: Gianmarco Bagutti (21 luglio), Daniele Tarantino (22 luglio), Domenico Cerri (23 luglio), Libero Arbitrio (24 luglio), Paolo Bagnasco (25 luglio) e Giorgio Villani (26 luglio), pronti ad animare le serate con musica e divertimento.

La Sagra du Michettin non sarà soltanto gastronomia e spettacolo. Nel suggestivo scenario della Chiesa Antica di San Giorgio sono infatti in programma anche appuntamenti culturali e musicali: il 21 luglio il concerto “Allegro con Brio” per flauto e pianoforte, il 22 luglio “L’arte della variazione”, dedicato a clarinetto, flauti e pianoforte, oltre alle visite guidate alla chiesa antica previste nelle serate del 23, 25 e 26 luglio, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico e artistico della città.

Non mancheranno inoltre la tradizionale Mostra dell’Agricoltura, Artigianato, Fiori e Piante, giunta alla sua 43ª edizione, giochi e attrazioni per grandi e piccoli, spazi dedicati alle famiglie e un ampio parcheggio gratuito, rendendo la manifestazione un appuntamento adatto a tutte le età.

La Sagra du Michettin rappresenta una delle più longeve e sentite tradizioni popolari del territorio ingauno. Un evento che, nel corso dei suoi cinquant’anni di storia, ha saputo mantenere intatto il legame con le proprie radici, valorizzando le eccellenze locali, il volontariato e il patrimonio culturale della comunità di San Giorgio Martire.

Un anniversario speciale che invita cittadini e turisti a vivere sei serate all’insegna del gusto, della musica, della cultura e della convivialità, confermando ancora una volta la Sagra du Michettin come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ad Albenga.

Qui il programma in dettaglio della sagra

GRAN GALA’ DELLE POLENTE A CALIZZANO

Un appuntamento dedicato ai sapori della tradizione e alla convivialità nel cuore dell’Alta Val Bormida. Sabato 25 luglio, i suggestivi caruggi di Calizzano faranno da cornice al Gran Galà delle Polente, un evento che valorizza uno dei piatti simbolo della cucina locale, trasformando il centro storico in un grande ristorante all’aperto.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Calizzano con il patrocinio del Comune di Calizzano, la collaborazione di Calizzano Acque Minerali Fonti Bauda e del progetto DE.CO. – Denominazione Comunale, punta a esaltare le eccellenze gastronomiche del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza all’insegna del gusto e della tradizione.

Le cucine apriranno alle ore 19.30, proponendo un ricco menù che vedrà protagonista la polenta in tre diverse varianti: la polenta bianca con sugo di porri, dedicata alla valorizzazione dei prodotti a Denominazione Comunale, la polenta gialla, servita con sugo di funghi o ragù, e la particolare polenta verde con sugo di acciughe, ricetta che unisce i sapori dell’entroterra e quelli della tradizione ligure. A completare l’offerta gastronomica ci saranno salsiccia, patatine fritte e dolci.

A rendere ancora più piacevole la serata sarà l’intrattenimento musicale dal vivo con Daniela, alla voce, e Alfredo, alla chitarra, che accompagneranno il pubblico con un repertorio di musica folk ed evergreen, creando un’atmosfera accogliente e coinvolgente tra i vicoli del borgo.

Il Gran Galà delle Polente rappresenta un’occasione per riscoprire la cultura gastronomica di Calizzano e vivere una serata all’insegna della socialità, valorizzando prodotti tipici, ricette della tradizione e il fascino di uno dei borghi più caratteristici dell’entroterra ligure.

L’evento si inserisce nel ricco calendario estivo di Calizzano, confermando l’impegno della comunità nel promuovere il territorio attraverso iniziative capaci di coniugare enogastronomia, identità locale e accoglienza.

Un invito rivolto a residenti e visitatori a lasciarsi conquistare dai sapori autentici del territorio, passeggiando tra i caruggi del paese e vivendo una serata dove tradizione, buona cucina e musica si incontrano in un’atmosfera di festa.

Qui i dettagli sulla sagra

A LOANO C’E’ CARNEVALOA SUMMER

A Loano è tutto pronto per l’edizione 2026 del Carnevalöa Summer Edition, la manifestazione organizzata dall’Associazione Vecchia Loano con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Sabato 25 luglio a partire dalle 21.30 su corso Roma sfileranno i carri di rappresentanza dei borghi di Loano che hanno partecipato alle ultime edizioni del Carnevalöa “invernale”. Per il gruppo Prigliani il carro “Cinderella”; per il gruppo “Roba da matti via Dante” il carro “Jurassic Park”; per il gruppo “Nuovo borgo di dentro” il carro “Mary Poppins”; per il gruppo Meceti il carro “C’era una volta l’Africa”; per il gruppo “Matétti Burdeluzi” il carro “Matetti nello spazio”; per il gruppo “Gazzi Superiori No stop” il carro “Oceania”.

Tra i carri anche il nuovo carro speciale della Regione Liguria dedicato ai “Liguri nel Mondo: un popolo di navigatori”. Si tratta di un omaggio epico a uomini che, con il loro coraggio e la loro visione, hanno portato lo spirito ligure oltre ogni confine. A bordo di una caravella sfileranno quattro figure simboliche, unite dal vento della storia: Cristoforo Colombo, l’esploratore per eccellenza, che con il suo viaggio verso il Nuovo Mondo ha cambiato il destino del pianeta; Andrea Doria, il grande ammiraglio e statista genovese, emblema di strategia, diplomazia e potenza marittima; Goffredo Mameli, giovane patriota e autore dell’inno nazionale, voce ardente dell’Unità e dell’identità italiana; Sandro Pertini, amatissimo presidente della Repubblica, partigiano e difensore della libertà, esempio luminoso di coraggio e integrità.

Ad aprire la sfilata sarà il tradizionale carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con a bordo la maschera ligure Capitan Fracassa e le maschere loanesi “U Beciancìn”, Re del Carnevale e maschera ufficiale del Carnevalöa, “U Puè Peppin”, maschera tradizionale del carnevale di Loano, e la Principessa Doria del Castello. Di seguito sfilerà la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di “U Beciancin”.

Ad accompagnare il corteo la Banda Musicale della Filarmonica di Casalborgone, il gruppo di majorette “Le figlie del Po” e l’ospite d’onore della serata, Massimo Morini dei Buio Pesto.

Carri e maschere partiranno da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, per poi tornare indietro.

Mercatini a tema sulla passeggiata dalle 10 alle 23.30.

Qui il programma completo della manifestazione

A FINALE LA FESTA DEL MARE

Un’intera giornata dedicata al mare, alle tradizioni locali e alla voglia di stare insieme. Sabato 25 luglio, il suggestivo Piazzale dei Pescatori di Finale Ligure ospiterà la “Festa del Mare”, iniziativa promossa dal Rione Neri che unisce cultura marinara, gastronomia e musica in uno degli angoli più caratteristici della città.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare l’identità marinara di Finale Ligure, offrendo a residenti e turisti un’occasione per riscoprire le radici del territorio attraverso racconti, sapori autentici e intrattenimento dal vivo.

Il programma prenderà il via nel tardo pomeriggio con “Attività del Mare”, un momento dedicato all’esposizione e al racconto della storia della marineria finalese. Un percorso che permetterà ai partecipanti di conoscere tradizioni, mestieri e curiosità legati al mondo della pesca, patrimonio fondamentale della cultura locale.

Dalle ore 18 sarà il momento dell’aperitivo vista mare, accompagnato da drink e frittura di acciughe, uno dei piatti simbolo della tradizione gastronomica ligure, da gustare in un’atmosfera rilassata e conviviale.

La serata entrerà nel vivo alle 21 con il concerto di James Canto, giovane cantautore della scena pop emergente, che porterà sul palco le sue canzoni originali e il suo stile fresco e coinvolgente.

A seguire, dalle 22, spazio al divertimento con il DJ Set di Salvospicco, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera con una selezione musicale pensata per far vivere il lungomare in un clima di festa.

La Festa del Mare si inserisce nel calendario degli eventi estivi di Finale Ligure come un appuntamento capace di coniugare tradizione e contemporaneità, valorizzando il patrimonio culturale della città attraverso un format che unisce divulgazione, enogastronomia e musica dal vivo.

Una serata aperta a tutti, pensata per celebrare il profondo legame tra Finale Ligure e il suo mare, tra racconti di pescatori, sapori autentici e note che accompagneranno il pubblico nel cuore dell’estate finalese.

Qui tutte le informazioni sulla festa

A GIUSTENICE TORNA IL PALIO

Giustenice è pronta a fare un salto indietro nel tempo per celebrare un traguardo importante. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 torna il Palio di Giustenice, una delle rievocazioni storiche più affascinanti e partecipate del Ponente ligure.

Organizzato dal Centro Storico Culturale Jus Tenens APS, che quest’anno festeggia il suo quarantesimo compleanno, con il patrocinio del Comune di Giustenice, il Palio trasformerà il borgo in un autentico scenario medievale, dove dame, cavalieri, armigeri e popolani daranno vita a tre giornate ricche di storia, spettacolo e tradizione.

Ad aprire la manifestazione sarà, venerdì 24 luglio, la suggestiva Cena Medievale, un vero e proprio Gran Baccanale in costume quattrocentesco. A partire dalle 20.30, i partecipanti potranno immergersi nell’atmosfera dell’epoca gustando piatti ispirati alla tradizione medievale, accompagnati dalla sfilata del Corteo Storico e da spettacoli con artisti e figuranti. Un’esperienza unica, disponibile solo su prenotazione, che ogni anno richiama appassionati e curiosi desiderosi di vivere una serata fuori dal tempo.

Il cuore della manifestazione sarà però il Palio dei Carri, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Le due serate prenderanno il via alle 19.30 con l’apertura della Taverna del Marchese, dove sarà possibile degustare specialità gastronomiche in un’atmosfera medievale. Dalle 21.30, le vie del borgo saranno animate dalla spettacolare sfilata del Corteo Storico, seguita da esibizioni, combattimenti scenici e dalla tanto attesa disputa del Palio.

La competizione vedrà sfidarsi le contrade del paese in una serie di prove che culmineranno nella tradizionale corsa dei carri: sabato saranno disputati i giochi di qualificazione, mentre domenica andranno in scena le finali che decreteranno il vincitore dell’edizione 2026.

Nel corso dei suoi quarant’anni di storia, il Palio di Giustenice è diventato uno degli eventi simbolo dell’estate ligure, capace di coinvolgere centinaia di figuranti e volontari che, con passione e attenzione ai dettagli, ricreano fedelmente atmosfere, costumi e tradizioni del Quattrocento. Una manifestazione che unisce il valore della rievocazione storica al desiderio di valorizzare il patrimonio culturale e identitario del territorio.

L’ingresso al Palio dei Carri è libero, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di vivere gratuitamente uno spettacolo ricco di emozioni, colori e suggestioni. Per la Cena Medievale, invece, è richiesta la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 338 971 3382, 347 192 3253 e 019 626 376, scrivere all’indirizzo info@giustenice.com oppure consultare il sito giustenice.com.

Un appuntamento che ogni estate richiama migliaia di visitatori e che promette di regalare un’edizione ancora più ricca e coinvolgente, invitando tutti a vivere un autentico viaggio nel Medioevo tra storia, spettacolo e sapori della tradizione.

Qui tutte le informazioni sulla manifestazione

AD ALBISSOLA WEEKEND DEDICATO ALLO STRET FOOD

L’estate di Albissola si arricchisce con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: dal 23 al 26 luglio 2026 torna Albissola Sup Street Fest, la manifestazione che porterà sul Lungomare E. Montale e sulla Passeggiata Montale quattro giornate all’insegna del gusto, della musica e del divertimento per tutta la famiglia.

Promosso con il coinvolgimento del Consorzio La Piazza e del Comune di Albissola Marina, l’evento trasformerà il lungomare in un vivace percorso tra sapori, spettacoli e creatività, offrendo ai visitatori un’esperienza capace di valorizzare il territorio e animare il centro cittadino nelle serate estive.

Protagonista della manifestazione sarà il cibo di strada, con numerosi operatori pronti a proporre specialità gastronomiche, prodotti tipici e degustazioni che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra tradizione e innovazione culinaria.

Ad arricchire il programma ci saranno concerti e musica dal vivo, che faranno da colonna sonora all’evento, insieme a spettacoli itineranti, animazione e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere adulti e bambini. Ampio spazio sarà dedicato anche all’artigianato e alla creatività, con espositori, artisti e artigiani che presenteranno le proprie opere e lavorazioni, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire produzioni originali e realizzate a mano.

L’Albissola Sup Street Fest si conferma così un evento capace di unire enogastronomia, cultura, musica e socialità, contribuendo a valorizzare il lungomare e l’offerta turistica della città in uno dei periodi di maggiore affluenza estiva.

L’iniziativa è rivolta a residenti, turisti e famiglie che desiderano trascorrere piacevoli serate all’aria aperta, immersi in un’atmosfera di festa tra profumi, colori, spettacoli e intrattenimento.

L’appuntamento è quindi dal 23 al 26 luglio 2026 sul Lungomare E. Montale e Passeggiata Montale per vivere insieme quattro giornate dedicate al buon cibo, alla musica, all’artigianato e al divertimento, nel cuore della riviera savonese.

Qui tutte le informazioni sull’evento

PAROLE UBIKATE IN MARE PROSEGUE CON MICHELA MARZANO

Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 di Parole Ubikate in Mare, la rassegna letteraria a cura dell’associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona.

Domenica 26 luglio ore 21,15 Piazza Sisto IV a Savona:

incontro con la filosofa e scrittrice

Michela Marzano

e presentazione del libro

“Qualcosa che brilla”

(Rizzoli)

Con Renata BARBERIS e Lorenzo CAVIGLIA

Con Qualcosa che brilla Michela Marzano illumina con sincerità disarmante il disagio di una generazione a cui il mondo sembra aver rubato tutto. Attraverso la voce di chi cura con la parola, accompagna gli adolescenti – e chi li ama – nel difficile viaggio verso l’età adulta. Perché ognuno di noi è una storia che ha bisogno di essere raccontata. Unica, proprio perché imperfetta.

Quando gli chiedono qual è il problema con gli adolescenti di oggi, il dottor Mauro Rolli non sa cosa rispondere. Alle diagnosi facili e alle etichette ha sempre preferito l’ascolto: leggere gli sguardi, interpretare il linguaggio del corpo. Dopo un inizio in ospedale, ha abbandonato la carriera in psichiatria, mettendone in discussione i metodi di cura. Per questo ha fondato a Roma il Centro La Ginestra, uno spazio di accoglienza e dialogo, dove i ragazzi si sentono finalmente visti. Mauro non cura dall’alto: si siede accanto a loro. Li ascolta. Li vede nella loro fragilità assoluta, anche quando non riescono a dire cos’hanno, anche quando le parole si spezzano in gola e la sofferenza è una cappa di buio. C’è Sara, che si rifiuta di uscire di casa. Irene, in guerra continua col cibo. Clara, che ruba. E poi Gianpaolo, Noemi, Sandra, Viola, Luca. Parlare e ascoltare li fa sentire meno soli. E quando serve, Mauro incontra anche i loro genitori. Li aiuta a capire, a non aver paura, ad accettare. Nessuno lo sa meglio di lui, segnato vent’anni prima dall’incontro con Arianna, una paziente che non ha mai dimenticato. Ora Arianna è tornata, come collega. E Mauro deve trovare la forza di curare anche le sue, di ferite, senza rinunciare ai propri sogni.

Michela Marzano è filosofa, saggista, scrittrice. Vive a Parigi. A 36 anni ha ottenuto l’abilitazione come professoressa universitaria, diventando poi direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali (SHS – Sorbona) e professore ordinario di filosofia morale presso l’università Paris Descartes. Fra i suoi ambiti di ricerca ricordiamo quelli del corpo e del suo statuto etico, l’etica sessuale e l’etica della scienza medica, la filosofia morale specialmente in relazione alle sue implicazioni teoriche nelle norme di comportamento.

Qui il programma completo della serata

A SAVONA TORNA IL CORSO IN MUSICA

L’estate savonese si accende con la quinta edizione de “Il Corso in Musica”, la rassegna che trasforma l’isola pedonale di Corso Italia, in Piazza Pertini, in un grande palcoscenico all’aperto dedicato alla musica dal vivo.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Confartigianato Savona e con il patrocinio del Comune di Savona, propone quattro appuntamenti gratuiti pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età, tra tribute band, DJ set e spettacoli che accompagneranno residenti e turisti durante l’estate.

Secondo appuntamento della rassegna sabato 25 luglio con una serata tutta dedicata agli anni Ottanta e Novanta, tra DJ Set 80/90 e un coinvolgente Roller Dance Show, riportando in piazza le atmosfere delle discoteche che hanno fatto la storia.

Domenica 2 agosto sarà invece la volta dei Megamax, tribute band che renderà omaggio agli 883 e a Max Pezzali, facendo rivivere i grandi successi che hanno accompagnato un’intera generazione.

A chiudere la manifestazione, domenica 9 agosto, arriveranno i Queen Lover, pronti a portare sul palco un intenso tributo ai Queen, ripercorrendo le canzoni che hanno reso immortale la band di Freddie Mercury.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30 e saranno a ingresso gratuito, offrendo al pubblico l’opportunità di trascorrere serate all’insegna della musica dal vivo nel cuore della città. Inoltre, per ogni appuntamento sarà possibile prenotare l’apericena organizzata da Zelo a partire dalle ore 20, rendendo ogni serata un’occasione per vivere appieno il centro cittadino tra gastronomia, intrattenimento e socialità.

Giunta alla sua quinta edizione, “Il Corso in Musica” si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate savonese, capace di valorizzare il centro storico attraverso eventi di qualità che uniscono musica, commercio e convivialità. Una rassegna che, anno dopo anno, contribuisce ad animare Piazza Pertini, trasformandola in un punto d’incontro per cittadini e visitatori, nel segno della grande musica e della voglia di stare insieme.

Qui i dettagli sull’evento

A BORGHETTO APPUNTAMENTO CON LA CURTIS SALGADO & BAND

Torna a Borghetto Santo Spirito la quinta data della decima edizione del Riviera Jazz & Blues Festival di Raindogs House. Sabato 25 luglio alle ore 21.30, Piazza Marinai d’Italia ospiterà il grande protagonista della scena blues internazionale, Curtis & Salgado Band.

Una delle voci più autorevoli del blues e del soul americano contemporaneo, cantante e armonicista, Salgado è protagonista della scena musicale americana dalla fine degli anni Settanta. Nel corso della sua carriera ha saputo fondere blues, soul e rhythm & blues, collaborando con artisti di fama internazionale come Robert Cray e la Steve Miller Band, distinguendosi soprattutto per la straordinaria intensità delle sue esibizioni dal vivo.

Nelle scorse settimane, a conferma del suo prestigio artistico, ha ricevuto il riconoscimento Soul Blues Male Artist oh the year ai Blues Music Awards dalla Blues Foundation, premio che ha conquistato più volte nel corso della sua carriera.

Il suo nome è inoltre legato alla nascita del mito dei Blues Brothers. Alla fine degli anni Settanta, John Belushi rimase profondamente colpito dalla sua presenza scenica e dal suo stile interpretativo, traendo ispirazione per la creazione del personaggio di Jake blues.

Ad aprire la serata saranno i Piaggio Soul Combination feat. Diane Kowa, formazione che propone un repertorio in cui soul, funk, jazz e sonorità latin si fondono in uno spettacolo coinvolgente.

Prossimo appuntamento con Un palco sul molo Lunedì 27 luglio, alle ore 21.30, con Imperial Queen – Queen Tribute band.

Gli spettacoli sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti a sedere. Non occorre prenotare.

“Secondo imperdibile appuntamento del 2026 a Borghetto Santo Spirito con il Riviera Jazz & Blues Festival, a cura del Raindogs House. Ospitare un artista del calibro di Curtis Salgado, significa dare spazio alla musica che ha fatto la storia. Sarà una serata capace di coinvolgere non solo gli appassionati del genere ma chiunque ami ascoltare musica dal vivo” commenta l’Assessore alla Cultura e Turismo Carolina Bongiorni.

Qui i dettagli sull’evento

SPETTACOLO PIROTECNICO A BASSO IMPATTO ACUSTICO A BORGHETTO

Domenica 26 luglio, alle ore 22, Piazza Marinai d’Italia a Borghetto ospita lo spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico della rassegna “Le notti dei fuochi”.

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato al 28 luglio, sempre alle ore 22.00. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Qui i dettagli sulla serata

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.