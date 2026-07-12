Sabrina Salerno “elettrizza” la notte di Albisola: l’icona degli anni ‘80 incanta ai Golden Beach

Albisola Superiore. Quando arriva lei, il tempo si ferma. Forse torna indietro. Anzi, sì. A quegli anni lontani che sono in tanti a non voler dimenticare. Gli Anni ‘80. Così la sua voce, la sua musica trasporta.

Sabrina Salerno. Cantante, showgirl, attrice. Italodisco. Successi e successo che continua. Presenza scenica. Brava e capace di elettrizzare una platea che l’ha attesa fino al suo arrivo sul palco dei Golden Beach, che hanno organizzato questo evento che ha davvero fatto centro come sempre, grazie a tutto lo staff della nota discoteca albisolese.

Paillettes su tailleur nero. Esplosione di energia. Voce, ballo. Entusiasmo. “Boys”, “Siamo donne”, altro successo firmato con Jo Squillo e molti strepitosi brani.

C’è da dire che Sabrina è sempre incantevole. Lei, genovese, ha riabbracciato il suo pubblico. Un legame intenso con la sua terra. Foto, affetto: chi le dona un mazzo di rose mentre incanta dall’alto, durante l’esibizione, in una cornice esclusiva di note, sensazioni e ricordi, proprio a un passo dal suo mare.

Serata davvero travolgente.