Rotary Club Alassio: Elisa Massone raccoglie il testimone da Angelo Arnaldi

Alassio. Lo scorso 4 luglio, presso il Ristorante Hermitage in Villanova d’Albenga, con il tradizionale Passaggio delle Consegne, Angelo Arnaldi ha concluso il proprio anno di Presidenza del Club Rotary Alassio, affidando il collare e la guida del sodalizio a Elisa Massone. Una serata ricca di significato, durante la quale sono stati ripercorsi i risultati raggiunti, premiato l’impegno di alcuni soci con il conferimento delle onorificenze Paul Harris Fellow.

Nel suo intervento conclusivo, il Presidente uscente Angelo Arnaldi “ha ripercorso le principali iniziative realizzate durante l’anno, ringraziando i soci per la partecipazione e il contributo offerto alla realizzazione dei numerosi progetti di servizio. Particolare rilievo hanno assunto le attività dedicate alla medicina preventiva, confermando la vocazione del Rotary a rispondere ai bisogni concreti del territorio”.

“Grande attenzione – spiegano dal Club – è stata inoltre riservata ai progetti di inclusione sociale, con iniziative che hanno coinvolto persone con disturbo dello spettro autistico in esperienze su campo golf ed attività di equitazione; percorsi che hanno dimostrato come lo sport e il contatto con la natura possano diventare strumenti di crescita personale, relazione e partecipazione, esprimendo concretamente i valori dell’accoglienza, del rispetto della persona e dell’inclusione.

La serata è stata arricchita dalla consegna delle onorificenze Paul Harris Fellow attribuite ai soci che si sono distinti per il loro impegno, la generosità e la dedizione al servizio.

Con il passaggio del collare, simbolo della continuità della leadership e della responsabilità verso il Club, Elisa Massone ha assunto la Presidenza, esprimendo gratitudine per la fiducia ricevuta e confermando la volontà di proseguire il cammino intrapreso, valorizzando quanto costruito negli anni e promuovendo nuovi progetti di servizio, amicizia e crescita condivisa.

“Con questo spirito, il Club apre un nuovo anno rotariano, forte dell’esperienza maturata, dell’entusiasmo della nuova Presidenza e della convinzione che ogni progetto, ogni incontro e ogni gesto di servizio possano contribuire a costruire una comunità più attenta, inclusiva e solidale”.