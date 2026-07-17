Rischiano di annegare, due bagnanti salvati a Loano e Laigueglia: in codice rosso in ospedale

Loano/Laigueglia. Doppio intervento dei soccorritori sulle spiagge savonesi questo pomeriggio. Nel giro di mezz’ora sono state due le chiamate al numero di emergenza per un uomo e una donna, rispettivamente a Loano e Laigueglia, che hanno rischiato di annegare mentre stavano facendo un bagno.

Dopo la richiesta di aiuto, i primi a intervenire sono stati i bagnini. Successivamente sono arrivati le due automediche del 118 da Pietra Ligure e Albenga e due ambulanze.

Oltre al personale sanitario, è intervenuta la Capitaneria di Porto per coordinare le operazioni in mare.

Entrambe le persone soccorse sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento.