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Opposizione

Riqualificazione Via Dante a Finale Ligure. Guzzi: “Due anni di pura follia. Progetto peggiorato e più costi per la comunità”

Un nuovo intervento del consigliere in merito alla riqualificazione della via: "Per fortuna la ciclabile è salva."

Riqualificazione Via Dante Finale L.
riqualificazione via dante
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Riqualificazione Via Dante Finale L. riqualificazione via dante riqualificazione via dante

Finale Ligure. Il consigliere comunale Andrea Guzzi, interviene nuovamente sulla riqualificazione di Via Dante, una delle principali arterie di collegamento tra i rioni di Borgo e Marina.

“Torniamo a parlare un po’ della riqualificazione di Via Dante. Molti concittadini ci chiedono spiegazioni sulle modifiche progettuali e motivazioni sui tempi lunghi di un cantiere partito in primavera 2024 e poi interrotto. La sintesi del nuovo progetto è molto semplice: 50 posti auto in meno rispetto al precedente; alberi spostati di soli 3 metri rispetto al precedente progetto; nuova illuminazione appena installata nel 2024 che dovrà essere riposizionata con costi ancora da quantificare (sicuramente più di 100 mila euro); alberature posizionate lato palazzi che creeranno disagio e pericolo per le immissioni sulla via, oltre a non fare ombra per le ridotte dimensioni e a sporcare parecchio.” commenta il consigliere.

“Una variante progettuale costata almeno 20/30 mila euro alla collettività che poteva essere fatta in fase di cantiere; due anni persi praticamente per nulla tra buche stradali, griglie e transenne onnipresenti oltre ai robot che si perdono nelle fogne; due anni di disagi e pericoli cui siamo stati costretti in attesa di una rivoluzione progettuale proclamata ed invece modifiche minimali ma dalle conseguenze devastanti per la nostra quotidianità. Per fortuna la ciclabile è salva. La maggioranza voleva eliminarla ed invece (fortunatamente) rimane. L’amministrazione aspettava lo studio del Traffico relativo all’area Piaggio ed invece non c’è ancora ma il progetto è stato magicamente partorito.” afferma Guzzi.

“Ennesima mossa pachidermica, gestita malamente e con tempi biblici, studiata in modo superficiale solo per voler cambiare qualcosa a tutti i costi.” conclude. “E se la gestione di questo futuro cantiere sarà come la passerella di San Donato, o la frana del Porto o la palificazione di Salita del Grillo vorrà dire che vivremo il prossimo inverno (e non solo) nella drammaticità e nel caos che in questi 2 anni e mezzo l’amministrazione ci ha abituato a vedere ovunque.”

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