Ripescaggi per Savona e Albingaunia: si attende con fiducia, ufficialità prevista per il 27

Ieri era il termine ultimo per le domande di iscrizione, dopo la proroga annunciata qualche giorno fa. Bisogna però pazientare per capire il destino di Savona e Albingaunia. Il caso Voltrese in particolare aveva fatto slittare ogni comunicazione ufficiale. La prossima è prevista per il 27 luglio, data in cui si dovrebbe avere il quadro completo dei campionati 2026/2027.

Il 27 luglio infatti è il termine perentorio, l’ultima data entro cui è possibile integrare le carenze documentali ed economiche, ma chiaramente solo da parte delle squadre che hanno già presentato la domanda di iscrizione.

Nel frattempo però entrambe le società rimangono fiduciose. Il Savona per ripartire in Eccellenza, l’Albingaunia in Promozione. Infatti la Voltrese non dovrebbe aver presentato la domanda di iscrizione alla prossima Eccellenza e nemmeno il Taggia, per il quale la ripartenza dovrebbe avvenire dalla Seconda Categoria. Diventano così forzati i ripescaggi che molto probabilmente coinvolgeranno biancoblù e bianconeri. Nel frattempo attende anche il Lerici, che come l’Albingaunia spera di giocare in Promozione. Anche dai levantini traspare fiducia nel ripescaggio.

Adesso c’è dunque solo da aspettare la conferma ufficiale che dovrebbe arrivare lunedì. La certezza è che le squadre coinvolte sono disposte ad accettare il passaggio di categoria e dunque aspettano con ottimismo.