Ripescaggi Eccellenza, tifosi del Savona contro Ivaldi ed Erriu: la vicenda e le posizioni

“Ivaldi ed Erriu che accoppiata, finiamo questa pagliacciata”. Eloquente striscione messo ieri in zona Torretta dai tifosi del Savona. Nel mirino, quello che viene giudicato un eccesso di zelo da parte del presidente Giulio Ivaldi nel dare il via libera al ripescaggio del Savona a seguito della rinuncia della Voltrese.

In ballo c’è l’interpretazione delle Noif in tema di fusione vista l’unione tra Savona e Legino. La norma dice, in sintesi, che il club risultante mantiene l’anzianità del club più anziano e il titolo sportivo più alto. Entrambe le squadre hanno militato in Promozione, con il Savona che si è classificato secondo nella griglia ripescaggi. I biancoblù sono primi tra gli aventi diritto e sono seguiti dall’Angelo Baiardo della presidentessa Cristina Erriu, terzi in gradiatoria. Al quarto posto la Praese.

La tesi degli avvocati del Savona è che in base alle Noif non vi siano problemi nel mantenere i titoli sportivi per la partecipazione ai campionati giovanili regionali (eredità del Legino) e il diritto al ripescaggio (eredità del Savona). Il club è pronto a immediato ricorso in caso di mancato ripescaggio come annunciato dal presidente Milani

L’Angelo Baiardo – ma anche altre società non direttamente coinvolte – ha sollevato il dubbio circa la possibilità di mantenere entrambi i titoli sportivi derivanti dalla due diverse matricole e sulla rilevanza della graduatoria playoff in fase post iscrizione. Il club genovese è pronto ad accettare il verdetto contrario solo in caso di mancanza di ambiguità. Il presidente Giulio Ivaldi ha quindi sottoposto la questione ai vertici romani della Federazione per ottenere un parere autorevole sul caso.

C’è da dire, tuttavia, che le Noif e la defizione di titolo sportivo sembrano portare verso la tesi savonese in assenza di giurisprudenza contraria.

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”.

N.O.I.F.

“In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione (Savona per prima squadra e Legino per giovanili ndr) e l’anzianità di affiliazione (Legino ndr) della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell’azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società conferente”.

Il messaggio dei tifosi del Savona

FACCIAMO CHIAREZZA!!

L’estenuante attesa che dura ormai da due settimane sulla definitiva decisione in merito ai ripescaggi, con l’inizio della stagione calcistica, ormai alle porte ,ci induce inevitabilmente a ragionamenti e riflessioni sul motivo di tutte queste proroghe, quando in realtà la situazione pareva chiara e lecita a tutti fin dall’ inizio.

Cosi, senza troppe difficoltà, veniamo a conoscenza che il signor Ivaldi e la signora Erriu detengono entrambi cariche all’interno della federazione; il primo è presidente del comitato regionale FIGC-LND Liguria, nonché colui che ha dato il via al teatrino di proroghe sulle tempistiche d’iscrizione e presentazione dei vari documenti integrativi e che ha sottoposto la questione persino agli uffici di Roma, mentre la seconda è stata eletta dalla LND Liguria delegata all’assemblea nazionale. Indovinate un po’ chi è la presidentessa dell Angelo Baiardo che, assieme al Savona, è la principale squadra a richiedere il ripescaggio??……Proprio la signora Erriu.

A voi le conclusioni, ma non sentire puzza di marcio in tutta questa vicenda risulta davvero complicato.