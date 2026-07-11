Riparte per la terza volta l’incendio a San Genesio: vigili del fuoco in azione

Vado Ligure. Di nuovo fumo e fiamme sulle colline di Vado Ligure, precisamente in località San Genesio. Sono gli strascichi dell’incendio avvenuto nei giorni scorsi (25 giugno), che oggi ha ricominciato ad ardere per la terza volta, dopo anche quella del 27 giugno.

Diverse, infatti, le braci che, favorite dal caldo torrido e dal vento, hanno ripreso a bruciare nel bosco nel primo pomeriggio odierno (11 luglio), poco dopo l’ora di pranzo.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che sono in azione per contenere le fiamme.