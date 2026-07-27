Rimonta dell’anticiclone africano, tornano le ondate di calore in Liguria e nel savonese

Il caldo torna in Liguria e nel savonese. Le piogge del weekend e le correnti settentrionali hanno fatto iniziare la settimana con il piede giusto, sul fronte meteo, con temperature mitigate, cielo terso e bassi valori di umidità.

Da domani, martedì 28 luglio, però si torna a soffrire per le ondate di calore, secondo il ministero, con temperature arriveranno fino a 29 gradi, ma con percezione fino a 33.

Anche peggio per la giornata di mercoledì 29 luglio, con 31 gradi di massima e 34 gradi di percepita.

Sono gli effetti della rimonta dell’anticiclone africano che porterà la colonnina di mercurio a raggiungere persino i 36-36 gradi in determinate zone della Liguria – specialmente sui versanti padani, dove non esiste l’influsso delle brezze marine – e che probabilmente porterà un ritorno anche dei “bollini rossi” e quindi di situazioni meteo da disagio fisiologico per il caldo.