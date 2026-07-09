Rifiuti, Natale e Sanna (PD): “Il fallimento del piano dei rifiuti ha un unico responsabile ed è Marco Bucci”

Liguria. “In queste ore, mentre le singole amministrazioni sono chiamate a predisporre i Piani economico-finanziari del servizio rifiuti, emerge con chiarezza il fallimento di dieci anni di governo della destra in Regione Liguria, della Città Metropolitana e del Comune di Genova”.

Così il segretario del PD Liguria Davide Natale e il capogruppo PD in Regione Armando Sanna intervenendo sul ciclo dei rifiuti.

“Non è stato presentato un solo progetto PNRR per realizzare impianti di trattamento dei rifiuti differenziati, non è stato costruito un impianto per il trattamento dei rifiuti indifferenziati (TMB) e il Piano regionale dei rifiuti si è rivelato un completo fallimento, impossibile da concretizzare. Per questo il costo della Tari e ogni disservizio hanno un nome e un cognome: Marco Bucci” rincarano.

“Eppure, invece di fare autocritica, la Regione continua a percorrere la stessa strada fatta di annunci roboanti e nessuna soluzione concreta. Non sarà infatti il termovalorizzatore a ridurre la Tari e non sarà spingere su questo progetto che aiuterà le famiglie liguri”.

“Se si volessero trovare veramente soluzioni si dovrebbe aprire, come abbiamo sempre sostenuto, un confronto con le regioni limitrofe per verificare la percorribilità di sinergie nella gestione del ciclo dei rifiuti. Questa la vera soluzione, il resto solo un grande tentativo di distrazione di massa” concludono i due esponenti Dem.