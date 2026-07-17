Toirano. E’ ricoverato a Villa Scassi in gravissime condizioni, con ustioni sul 90 per cento del corpo, l’uomo di 50 anni che ieri ha tentato di togliersi la vita a Toirano.

Come raccontato ieri da IVG, l’uomo (già in carico ai servizi sanitari e noto anche alle forze dell’ordine per alcune problematiche psichiatriche) ha cercato di togliersi la vita inizialmente dandosi fuoco all’interno della sua auto all’inizio di via Garibaldi. L’uomo ha poi abbandonato il veicolo e l’auto in corsa si è andata a schiantare contro una fioriera di cemento situata in piazza Carlo Tagliafico. L’uomo avrebbe poi raggiunto lo stesso punto a piedi, ancora avvolto dalle fiamme.

A quel punto, i clienti di un altro bar situato nelle vicinanze ed alcune persone che hanno assistito alla scena sono intervenuti per cercare di domare le fiamme ed aiutarlo con l’ausilio di secchi d’acqua e coperte. Ma l’uomo ha anche cercato, invano, di tagliarsi la gola. Infine, si è lanciato nel fiume sottostante, compiendo un volo di circa 20 metri.

Immediata la chiamata ai soccorsi e alle forze dell’ordine. Sul posto, sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Ceriale, i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e i Carabinieri.

Dopo essere stato soccorso nel greto del fiume, è stato accompagnato in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso, e poi trasferito a Villa Scassi, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.