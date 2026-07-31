Regione Liguria pubblica due avvisi per la realizzazione di nuove case rifugio e l’istituzione di nuovi centri antiviolenza

Liguria. “L’impegno della Regione Liguria nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne prosegue: sono stati destinati fondi ai Comuni per l’acquisto e la realizzazione di nuove case rifugio per dare una risposta concreta all’esigenza di fornire alloggi sicuri e protezione alle donne e ai loro figli su tutto il territorio regionale”. Lo annuncia il vicepresidente della Regione Liguria con delega alle Pari Opportunità Simona Ferro.

Grazie alle risorse ministeriali stanziate dal Dipartimento per le Pari Opportunità e assegnate alla Liguria nell’ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, è stato possibile emanare due Avvisi pubblici per la concessione di contributi, rispettivamente rivolti alle amministrazioni comunali per la realizzazione di nuove Case Rifugio (per complessivi ​euro 556.268), e ad enti del Terzo Settore per l’istituzione di nuovi Centri Antiviolenza (per un importo di ​euro 152.083).

Questi interventi puntano al rafforzamento della rete antiviolenza attraverso la creazione di nuove strutture. In particolare, tramite la realizzazione di interventi di ristrutturazione e l’acquisizione di nuovi immobili, i Comuni possono sostenere concretamente la protezione delle donne vittime di violenza e sopperire alla carenza di adeguate soluzioni abitative sul territorio ligure.

Nei prossimi mesi, inoltre, verrà emanato un ulteriore avviso per la realizzazione di Case Rifugio rivolto agli enti del Terzo Settore.

“La Liguria – conclude Ferro – è in prima linea nel contrasto alla violenza di genere, purtroppo ancora profondamente radicata nella cultura del nostro paese. In sinergia costante con i Comuni, i Centri Antiviolenza e le associazioni, proseguiamo con determinazione la nostra azione a sostegno delle donne vittime di violenza”.