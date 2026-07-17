Referendum contro la caccia: anche in Liguria parte la raccolta firme digitale

Liguria. Prende il via ufficialmente anche in Liguria la mobilitazione per il referendum nazionale contro la caccia. Una grande iniziativa popolare che punta all’abolizione delle norme che regolano l’attività venatoria, definita dai promotori “anacronistica e lesiva dell’equilibrio ambientale”.

Il tema tocca da vicino il territorio ligure, caratterizzato da una forte vicinanza tra aree boschive e zone abitate. “I nostri boschi e i nostri sentieri devono tornare a essere luoghi sicuri per escursionisti, famiglie e amanti della natura, non teatri di spari e pericoli”, dichiarano i promotori locali, invitando i cittadini a dare un segnale forte.

La raccolta firme avviene interamente online sulla piattaforma pubblica del Ministero della Giustizia, senza bisogno di moduli cartacei.

Per sostenere l’iniziativa è necessario firmare per due distinti quesiti referendari: il link al primo quesito e il link al secondo quesito.