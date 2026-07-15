Rari Nantes Savona, ufficiali gli arrivi dei due spagnoli Gerard Gil Cedò e Hugo Castro Fernandez

Il Banco BPM Rari Nantes Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per le prossime due stagioni agonistiche, con i giocatori spagnoli Gerard Gil Cedò e Hugo Castro Fernandez.

Gerard Gil Cedò è nato a Molins de Rei (Barcellona) il 4 gennaio 2004. Proviene dal C.N. Matarò che milita nella Divisione de Honor spagnola ed in precedenza ha giocato nel C.N. Sabadell. E’ un centrovasca veloce con capacità difensive. Con la Nazionale Juniores spagnola ha conquistato una medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo in Algeria nel 2022, una medaglia di Bronzo ai Campionati del Mondo in Serbia nel 2022 ed una medaglia d’argento ai Campionati Europei in Montenegro nel 2022. E, ultima notizia di questa mattina, Gerard è partito con la nazionale assoluta per le finali di World League a Sidney. Ed è partito con la consapevolezza di intraprendere un percorso positivo e di crescita anche nel settebello iberico.

Hugo Castro Fernandez è nato a Barcellona il 21 giugno 2004. Proviene dal C.N. Matarò che milita nella Prima Divisione spagnola. E’ un centrovasca con predisposizione all’attacco. E’ stato capocannoniere del campionato spagnolo nella stagione sportiva 2022/2023. Con la Nazionale Juniores spagnola ha conquistato una medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo in Algeria nel 2022, una medaglia di Bronzo ai Campionati del Mondo in Serbia nel 2022 ed una medaglia d’argento ai Campionati Europei in Montenegro nel 2022. Ha anche partecipato a dei collegiali con la Nazionale maggiore spagnola.

Afferma Gerard Gil Cedò: “Sono felicissimo ed emozionato di entrare a far parte della R.N. Savona. È una grande opportunità per me e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra, lo staff tecnico e tutti coloro che lavorano nel club. Arrivo con tanta motivazione, desideroso di lavorare, imparare e dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Voglio ringraziare il club per la fiducia che mi ha accordato. Sono sicuro che sarà un’esperienza molto importante e speciale per me. Forza Savona !”.

Dichiara Hugo Castro Fernandez: “Firmare per un club storico del campionato italiano come il Savona è stato un grande onore. Non vedo l’ora di iniziare e sono entusiasta di rappresentare questo club. Tutto è andato liscio, grazie ad Alberto Angelini per avermi dato questa opportunità e grazie al supporto della agenzia RB Sport Agency che mi rappresenta .Vengo in un club che mi aiuterà a crescere come giocatore e come persona e farò di tutto per mettermi al servizio dei miei compagni affinché possiamo raggiungere tutti i nostri obiettivi, sia in campionato che nelle competizioni europee. Ci vediamo presto Savona”.

L’allenatore, Alberto Angelini, commenta: “Siamo molto soddisfatti dell’arrivo di Gerard Gil Cedò e Hugo Castro Fernandez, giocatori giovani, ma con già buona esperienza, determinati e dotati di ottime qualità tecniche. La Rari conferma così la linea di voler puntare su pallanuotisti promettenti, ambiziosi ed estremamente motivati”.

Il presidente, Daniele Polti, afferma: “Prima di tutto voglio rivolgere un caloroso benvenuto a Gerard e a Hugo, sono certo che a Savona, sotto la guida del nostro direttore tecnico Alberto Angelini, sapranno crescere e porteranno un importante contributo alla Rari. Un grazie doveroso e sentito a Cesare Barbetta CEO dell’agenzia RB Sport Agency che rappresenta entrambi gli atleti ed ha permesso la positiva conclusione della trattativa. Stiamo costruendo una squadra giovane che siamo certi saprà farsi valere nelle competizioni della prossima stagione sportiva”.