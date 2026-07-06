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Rari Nantes Savona sugli scudi a Monaco: cinque medaglie con la Nazionale

Al Campionato europeo Juniores, le atlete biancorosse hanno portato in alto i colori dell'Italia

Rari Nantes Savona

Pioggia di medaglie per gli atleti e le atlete della Rari Nantes Savona impegnati con la Nazionale Italiana nel Campionato Europeo Juniores che si è svolto a Monaco.

Due medaglie di bronzo nella Squadra tecnica e nell’Acrobatic Routine. Una medaglia d’argento per Ginevra Marchetti nel Solo Libero. Una medaglia di bronzo per Ginevra Marchetti e Gabriele Minak nel Duo Misto e una medaglia di bronzo per Giulia Ottonello nel Solo Tecnico.

La Rari era rappresentata da Ginevra Marchetti, Gabriele Minak. Giulia Ottonello, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea Sofia Lucci e Alice Maddalena.

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