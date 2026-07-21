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Raccolta fondi per il Rifugio Amici delle Albisole. Le volontarie: “Dateci una mano”

“È il delicato periodo delle cucciolate. Ogni giorno ci impegniamo con amore e dedizione per prenderci cura dei gatti, ma le spese per curarli, alimentarli e sostenerli fino al momento dell’adozione sono davvero ingenti e spesso difficili da affrontare da soli

amici albisole

Albissola Marina. Da oltre vent’anni curano i mici in difficoltà e non solo, regalando loro un posto dove stare bene, essere accuditi come si deve, trovare una casa e spesso, una famiglia che li adotta.

Volontarie. Volti e tanta buona volontà. Le alture di Albissola, un riparo e persone che ci sono. È questo il Rifugio Amici delle Albisole che oggi lancia un appello perché ha bisogno di una mano.

“Il nostro rifugio, come ogni anno, sta vivendo il delicato periodo delle cucciolate: gattini dolcissimi spuntano da ogni angolo e hanno bisogno di noi. Ogni giorno – sottolineano – ci impegniamo con amore e dedizione per prenderci cura di loro, ma le spese per curarli, alimentarli e sostenerli fino al momento dell’adozione sono davvero ingenti e spesso difficili da affrontare da soli. Per questo chiediamo aiuto”.

C’è infatti una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe dove poter fare una donazione. “Con un piccolo contributo si può fare la differenza nella vita di questi gattini in difficoltà. Ogni donazione, anche la più piccola, – rimarcano, ringraziando – ci permette di garantire cure mediche, cibo di qualità e un ambiente sicuro dove possano crescere sereni e pronti a trovare una nuova casa. Aiutateci a trasformare le loro vite, a dare loro una seconda possibilità”.

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