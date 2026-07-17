Quindicenne morto folgorato al luna park di Spotorno: “Un ragazzo d’oro appassionato di calcio”

Spotorno. “Qualunque ruolo era il suo, giocava da centrocampista ma poteva fare ogni cosa. L’ho allenato per anni, ancora non ci credo“. Così Stefano Rovera, che ha allenato per anni Alessio Colletti, il ragazzo morto venerdì mattina dopo la folgorazione al luna park di Spotorno.

Era un giovanissimo calciatore della “Amor sportiva” di Saronno, un “classe 2010“, ma nonostante la sua età si portava appresso il carisma che gli è valso la fascia di capitano dei “Giovanissimi”.

“L’ho allenato per anni. Devo dire un ragazzo d’oro, poi quando succedono disgrazie come queste è facile usare parole di circostanza, ma assicuro che Alessio era il ragazzo che tutti i padri avrebbero voluto avere” racconta l’allenatore Rovera, tra commozione e ricordi.

E a settembre questo giovane ragazzo amante del calcio si sarebbe iscritto agli “Allievi“: c’era stata la presentazione della squadra ai primi di luglio. Lui c’era. Poi la tragedia di giovedì e il decesso, venerdì mattina. E la terribile notizia ha cominciato a girare nella chat delle squadre: “Lo porteremo sempre nel cuore“.

La squadra e tutta la comunità locale si è stretta attorno alla famiglia per la grave perdita. E in queste ore sono davvero numerosi i messaggi via social e non di dolore e cordoglio per la tragedia avvenuta a Spotorno.

(Foto di varesenews.it)