Quindicenne morto folgorato al luna park di Spotorno, prosegue l’inchiesta: momento di preghiera per Alessio Colletti

Spotorno. Prosegue l’inchiesta della Procura savonese sul ragazzo di 15 anni morto folgorato al luna park di Spotorno, in attesa dell’autopsia sul corpo di Alessio Colletti che verrà eseguita domani, venerdì 24 luglio, e che dovrà dare ulteriori risposte al quadro investigativo e probatorio emerso fino ad ora.

L’indagine è per omicidio colposo, con altri due nuovi indagati, un tecnico collaudatore e un ingegnere che si è occupato delle verifiche annuali legate al permesso di esercizio, oltre al giostraio responsabile del “calciometro”. Al vaglio degli organi inquirenti le perizie disposte in merito al funzionamento e ai dispositivi di sicurezza dell’attrazione, posti sotto sequestro per compieri le analisi necessarie.

Un possibile guasto elettrico o un cortocircuito del salvavita le probabili cause della tragedia, considerando anche la presenza di pozze d’acqua per la pioggia caduta nelle ore precedenti la fatalità costata la vita al 15enne di Saronno. E proprio la Comunità pastorale Crocifisso Risorto ha organizzato un momento di raccoglimento, di vicinanza e partecipazione in memoria del giovane, in programma questa sera, giovedì 23 luglio, alle 20.30 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo.

L’invito rivolto ai ragazzi che parteciperanno alla preghiera è quello di indossare la maglietta o la polo della propria realtà di appartenenza, oppure una maglietta della Amor Sportiva, la società in cui giocava a calcio, la sua grande passione.

Infine, sempre sul fronte degli accertamenti ancora in atto, il padre del ragazzo ha escluso che il figlio fosse senza scarpe, un elemento senza dubbio significativo rispetto alla folgorazione.