Quindicenne aggredito sul treno per rubargli lo zaino: arrestato 30enne

Liguria. Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito a bordo di un treno da un uomo che ha cercato di rubargli lo zaino.

È successo su un convoglio regionale, il giovane viaggiava con una comitiva e l’educatore. Quando si è alzato per andare in bagno è stato avvicinato da un uomo che ha tentato di sottrargli lo zaino, strattonandolo e intimandogli di consegnare il denaro.

Il ragazzino è riuscito a liberarsi e a raggiungere i compagni, segnalando l’accaduto al capotreno, che ha immediatamente allertato la sala operativa della Polizia Ferroviaria. All’arrivo del treno alla stazione di Principe, gli agenti hanno individuato e fermato l’uomo, un trentenne.

Acquisita la denuncia del ragazzo, presentata insieme alla madre, l’uomo è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Questura.

Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Genova.