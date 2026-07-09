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Quiliano&Valleggia, ritorno tra i pali: ufficiale Armand Mata

Dopo una stagione in Promozione con il Legino, il giovane estremo difensore torna in Prima Categoria

Generico luglio 2026

Il Quiliano&Valleggia riabbraccia Armand Mata, che sarà uno dei portieri a disposizione della prima squadra per il campionato di Prima Categoria 2026/27.

Classe 2006, Armand torna a vestire i colori biancorosso-viola dopo una stagione trascorsa al Legino in Promozione, esperienza che gli ha consentito di proseguire il proprio percorso di crescita in una categoria superiore.

Per il giovane estremo difensore si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce bene. Nella stagione 2024/25 aveva infatti già difeso la porta del Quiliano&Valleggia in Prima Categoria, dopo aver fatto parte della rosa del Vado in Serie D tra il 2023 e il 2025.

Con questo innesto il club aggiunge tra i pali un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con realtà importanti del calcio ligure, puntando su un giocatore che conosce l’ambiente e che potrà dare il proprio contributo nel corso della prossima stagione.

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