Quiliano, oltre 1 milione di euro per un nuovo attraversamento del rio Quazzola e ripristino dell’argine del Trexenda

Quiliano. Già dai prossimi mesi, verrà avviata la programmazione dei lavori ulteriori di messa in sicurezza del territorio di Quiliano, a seguito dei nuovi finanziamenti assegnati dalla Protezione Civile nazionale e da Regione Liguria, per l’importo di 1 milione e 100mila euro. Il suddetto contributo, erogato quale intervento a stralcio per le suddette opere, derivanti dagli eventi alluvionali 2024, prevede infatti i lavori di realizzazione di nuovo attraversamento rio Quazzola in località Bersaggi per euro 540 mila e quelli di ripristino della difesa spondale in sponda sinistra torrente Trexenda per euro 570 mila.

È questa la principale novità contenuta nella variazione di assestamento generale al Bilancio, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 luglio scorso. “Poiché i suddetti lavori – dichiarano il Sindaco Nicola Isetta e l’Assessore ai lavori pubblici Valtero Sparso – dovranno essere appaltati entro il 31 gennaio 2027, gli uffici comunali hanno già iniziato a lavorare sulla fase programmatoria conseguente al nuovo finanziamento statale e regionale. Queste opere rientrano nell’ambito della fase di intervento che, in questi anni, ha permesso di garantire al territorio migliori condizioni di resilienza e salvaguardia, a fronte degli eventi alluvionali che, dall’autunno 2019, hanno visto coinvolta la nostra comunità”.

In occasione della variazione di assestamento, inoltre, si è preso atto degli eccellenti risultati ottenuti nella fase di riscossione delle entrate, e che hanno permesso di ottenere significative entrate nel Bilancio Comunale. “La percentuale di pagamento rispetto all’accertamento ha subito un importante incremento – sottolinea infatti il Vicesindaco e Assessore alle finanze Tiziana Bruzzone -. Ad oggi la percentuale ammonta al 59,34% migliorativa rispetto al 36,44% del Bilancio di previsione; Pertanto, è stato possibile apportare una riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di Euro 134.080,00”.

Questa nuova disponibilità di spesa corrente ha consentito all’Ente di poter investire sul patrimonio pubblico. “Abbiamo condiviso la scelta di finanziare gli interventi ulteriori per la manutenzione delle strade comunali – sottolinea l’Assessore Sparso – della pulizia rii e cunette e della potatura degli alberi”.

Nella variazione di assestamento al Bilancio si è dato atto della corretta gestione e sviluppo della programmazione dell’Ente, e soprattutto dell’andamento delle entrate e delle spese. La pratica relativa alla variazione è stata approvato dal solo Gruppo Consiliare di maggioranza “Progetto Comune”.

Inoltre il Consiglio Comunale ha approvato, con voto unanime, la convenzione per la concessione di suolo pubblico, relativa al tratto di binario ferroviario merci, con la società Vernazza Autogru S.rl.

È stato inoltre approvato, con il solo voto favorevole del Gruppo di maggioranza, il testo finale della revisione della Convenzione con il Comune di Savona per i servizi di polizia municipale.

“Attraverso questa convenzione, che avrà durata quinquennale,” dichiara l’Assessore al personale Silvia Giusto, “verrà potenziata la collaborazione già in corso tra le Polizie locali di Savona e Quiliano tramite il reciproco scambio di personale di polizia locale per la gestione dei servizi, funzioni ed attività amministrative di polizia locale disciplinati dalle vigenti specifiche norme di Legge. Questa gestione associata è finalizzata a garantire una presenza coordinata per la sicurezza dei territori convenzionati, anche per quanto riguarda la gestione delle emergenze di Protezione Civile e una migliore gestione delle risorse umane disponibili, in particolare attraverso l’utilizzo di personale specializzato di polizia locale. La convenzione permetterà inoltre di sviluppare le attività amministrative finalizzate a creare le migliori economie di scala”.