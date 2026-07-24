Quiliano, il sindaco emana due ordinanze: “Necessaria la manutenzione delle aree verdi private, soprattutto ai confini con le strade comunali”

Quiliano. Sono state emanate, il 16 luglio scorso, due ordinanze a firma del sindaco di Quiliano Nicola Isetta, finalizzate alla tutela delle strade comunali e dei torrenti confinanti, in ragione dei sempre più elevati fenomeni di mancata manutenzione delle proprietà private, con crescite esponenziali di erba e fogliame, che vanno a ripercuotersi sui suoli pubblici.

“Questo fenomeno si sta ripetendo in modo sensibile negli ultimi anni – dichiara il sindaco – e ogni volta il Comune è costretto ad intervenire, sia per quanto riguarda la crescita dell’erba nelle aree pubbliche, sia per far fronte a queste situazioni dovute alla presenza di verde in eccedenza che sporge dalle suddette proprietà private. Ogni anno, infatti, la spesa per la manutenzione del verde pubblico si sta rivelando elevata per le casse comunali. Le due ordinanze sono finalizzate proprio ad invitare i proprietari delle aree private a garantire le corrette manutenzioni del verde, evitando che la crescita smisurata di alberi, piante, fogliami, vada a ripercuotersi sulle strade comunali, sui torrenti, creando un forte disagio sulla collettività.”

L’ordinanza n. 82 prevede quindi che tutti i proprietari, possessori, conduttori a qualsiasi titolo dei terreni nelle immediate vicinanze delle strade pubbliche e vicinali ad uso pubblico nel territorio comunale di provvedere, entro il 15 settembre 2026, a rimuovere e smaltire tutto il materiale, vegetale e/o terroso, riconducibile alla proprietà, caduto sulla sede stradale, e provvedere alla sistemazione delle scarpate o delle opere di sostegno in dissesto ed alla corretta regimazione delle acque meteoriche, a tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della sede stradale potare siepi, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che protenda oltre il confine stradale, provvedere allo sfalcio dell’erba che sia di ostacolo alla visibilità od alla circolazione, e provvedere allo smaltimento dei materiali sfalciati, e infine ad abbattere e smaltire tutti gli alberi instabili o deperienti lungo i bordi delle strade.

L’ordinanza n. 83 prevede inoltre che tutti i proprietari, possessori, conduttori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua nel territorio comunale dovranno provvedere, sempre entro il 15 settembre 2026, alla necessaria manutenzione delle aree attigue ai corsi d’acqua, in modo da prevenire ed evitare potenziali danni nonché ogni altra situazione che possa pregiudicare il regolare regime delle acque.

“Si tratta di una scelta necessaria – conclude Isetta – perché le mancanze e le irresponsabilità di chi non garantisce la corretta manutenzione delle aree private debbano essere subite dalla nostra comunità. Saremo pronti a valutare tutte le possibili azioni conseguenti sul piano giuridico/amministrativo: è una questione di corretta gestione delle risorse pubbliche, nell’interesse della comunità quilianese, e nel rispetto dei proprietari privati che, invece, si comportano correttamente nella gestione delle aree agricole e verdi, evitando di creare danni alla viabilità pubblica e comunale.”