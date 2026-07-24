Quiliano&Valleggia, ds Lasio: “Contento della riconferma, ci mancano un portiere e un attaccante. Playoff? Dobbiamo provarci”

Il Quiliano&Valleggia prosegue la costruzione della rosa in vista della nuova stagione di Prima Categoria. Dopo la conferma nel ruolo di direttore sportivo, Luca Lasio traccia il bilancio del lavoro svolto finora, tra continuità, mercato e obiettivi.

La prima soddisfazione riguarda proprio la possibilità di proseguire il percorso iniziato un anno fa. “Sono contento della riconferma perché finalmente riesco a dare continuità a un lavoro. Mi era successo soltanto all’Altarese. La cosa che mi rende più soddisfatto è essere riuscito a confermare quasi tutta la squadra. Credo fosse fondamentale per dare continuità”.

Lasio dedica poi un pensiero a chi ha lasciato il club e racconta il rapporto con i nuovi dirigenti. “Voglio fare i migliori auguri a Molinaro per il suo nuovo incarico. Tra noi c’è un rapporto che va oltre il calcio. Ferraro lo conoscevo poco, ma sto scoprendo una bella persona. C’è dialogo, confronto e stiamo trovando una grande sintonia. Per quanto riguarda Monte, è stato scelto dal presidente Salinas. Lo conoscevo già come allenatore, mentre ora sto apprezzando le sue qualità da direttore generale. Ognuno ha il proprio ruolo, ma lavoriamo tutti nella stessa direzione”.

Un altro tema centrale è quello dei giovani. Il Quiliano&Valleggia ha deciso di puntare ancora sul vivaio, inserendo in prima squadra alcuni ragazzi di prospettiva. “Abbiamo aggregato Pischedda, che aveva già esordito lo scorso anno e ha ampi margini di crescita. Poi c’è Scancarello, classe 2008, che ho voluto fortemente in prima squadra perché credo molto nelle sue qualità. Era importante anche trattenere Mencacci, nonostante le tante richieste ricevute. Ha disputato un ottimo campionato e perderlo sarebbe stato un peccato”.

Il direttore, però, sottolinea anche la necessità di trovare il giusto equilibrio all’interno dello spogliatoio. “Abbiamo una squadra molto giovane. Ragazzi come Donna, Sadiku o Mata hanno già tante presenze alle spalle, ma credo serva ancora qualche giocatore esperto che sappia guidare il gruppo nei momenti difficili. Fusetti ci darà una mano sotto questo aspetto e spero di poter aggiungere ancora un paio di elementi di esperienza”.

Sul mercato il lavoro non è ancora concluso. “Stiamo aspettando soltanto la firma di un portiere e stiamo cercando ancora qualcosa in attacco. Se riusciremo a chiudere queste operazioni, penso che la rosa sarà completa”.

Infine uno sguardo agli obiettivi della stagione. “Abbiamo chiuso l’ultimo campionato con 50 punti, a sei lunghezze dall’Albenga. Credo che avremmo potuto raccogliere qualcosa in più, anche se il girone era molto equilibrato. Sappiamo che diverse squadre, a partire dal Cengio, si sono rinforzate tanto, ma il nostro obiettivo deve essere quello di provare ad arrivare ai playoff. Poi, come sempre, il campo è l’unico vero giudice insindacabile”.

Il messaggio conclusivo è dedicato al pubblico. “Li voglio ringraziare per il sostegno della scorsa stagione. In casa ci sono sempre stati vicini, soprattutto i ragazzi del settore giovanile che venivano a tifare e a cantare per la squadra. È stato davvero bello vedere questo legame con la prima squadra. Spero di rivederli anche quest’anno. Da parte nostra promettiamo di dare sempre il massimo, sudare la maglia e vendere cara la pelle”.