Pugilato: Amelia Zamana conquista l’oro internazionale alla Brandenburg Cup

Albenga. Un risultato di assoluto prestigio per lo sport ingauno. La giovane pugile albenganese Amelia Zamana, convocata con la Nazionale Italiana di pugilato, ha conquistato la medaglia d’oro al prestigioso Torneo Boxing Brandenburg Cup, disputato a Francoforte sull’Oder (Germania) dall’11 al 14 luglio nella categoria Under 19, 65 kg.

Il cammino verso il gradino più alto del podio è iniziato l’11 luglio nei quarti di finale, dove Amelia ha affrontato la forte atleta lituana Vitkute Luka, superandola con una brillante prestazione e conquistando l’accesso alla semifinale.

Il giorno successivo, in semifinale, la pugile ingauna ha affrontato la tedesca Washenko Sofia, atleta di casa e di grande esperienza. Dopo aver ceduto la prima ripresa, Amelia ha saputo reagire con determinazione, imponendosi nella seconda e nella terza ripresa e conquistando così il pass per la finale.

L’atto conclusivo del torneo si è disputato il 14 luglio contro la croata Stajcer Agata. Un incontro intenso, combattuto e ricco di emozioni, che Amelia è riuscita a vincere, conquistando così una storica medaglia d’oro internazionale.

Grande l’emozione della giovane atleta, che ha commentato: “Dopo tre match consecutivi, per la prima volta porto un oro internazionale a casa, in Liguria. L’emozione è tanta perché salire sul gradino più alto del podio in un torneo così importante premia il lavoro fatto con la Nazionale, che ha tutta la mia gratitudine per darmi modo di partecipare a queste fantastiche esperienze, il lavoro svolto a casa con papà e maestro, per me fondamentale, quello con il Team Olimpia Albenga insieme al tecnico Fabio Brambilla. Un grazie speciale alle mie compagne di squadra e alla mia famiglia. Abbiamo ancora tanto da lavorare, ma questa è sicuramente la strada giusta da seguire.”

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, si congratula con la giovane campionessa: “A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta Albenga desidero rivolgere le più vive congratulazioni ad Amelia Zamana per questo straordinario successo internazionale. Con impegno, sacrificio e determinazione ha saputo rappresentare al meglio la nostra città e l’Italia, conquistando un risultato che ci rende profondamente orgogliosi. Questa medaglia d’oro è il frutto del talento di Amelia, ma anche del lavoro quotidiano svolto insieme alla sua famiglia, ai suoi tecnici, al Team Olimpia Albenga e alla Nazionale Italiana. Ad Amelia va il nostro più sincero applauso e l’augurio di continuare a raggiungere traguardi sempre più importanti, portando in alto il nome di Albenga nello sport internazionale.”

La premiazione