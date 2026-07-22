Protezione Civile, sottoscritta la convenzione tra i gruppi comunali di Alassio e Laigueglia

Alassio. Nella giornata di oggi, presso il Palazzo Comunale di Alassio, è stata sottoscritta la Convenzione che sancisce formalmente la collaborazione tra il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Alassio e il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Laigueglia.

La Convenzione è stata sottoscritta dal sindaco di Alassio Marco Melgrati e dal sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi, alla presenza dell’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio Franca Giannotta, dei coordinatori dei rispettivi Gruppi Comunali, Patrick Castellengo per Alassio e Claudio Viglieno per Laigueglia, del consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, del consigliere comunale di Laigueglia Lino Bersani, del Comandante della Polizia Locale di Alassio Francesco Parrella, del Comandante della Polizia Locale di Laigueglia Marisa Valentina Ruaro, dell’Ispettore della Polizia Locale di Alassio Guglielmo Gastaldi e di numerosi volontari dei due Gruppi.

L’accordo rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della cooperazione tra le due realtà e consentirà di operare con maggiore tempestività ed efficacia anche nelle attività ordinarie, senza la necessità di attivare ogni volta specifiche richieste di supporto reciproco. Oltre alla consolidata collaborazione nelle situazioni di emergenza, come gli incendi boschivi, i volontari potranno infatti intervenire congiuntamente anche per attività di prevenzione e manutenzione del territorio, quali, ad esempio, gli interventi di sfalcio e pulizia delle aree boschive e altre operazioni di protezione civile.

“La sottoscrizione di questa Convenzione – dichiara l’assessore alla Protezione Civile Franca Giannotta – consolida una collaborazione concreta tra Alassio e Laigueglia nell’ambito delle attività di protezione civile, consentendo ai nostri volontari di operare insieme in modo ancora più sinergico e tempestivo, sia nelle situazioni di emergenza sia nelle attività di prevenzione e di cura del territorio. Fare rete rappresenta un valore aggiunto importante per la sicurezza delle nostre comunità“.

Importante novità che riguarda il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Alassio è inoltre l’aggiornamento del regolamento comunale, approvato nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, con l’obiettivo di adeguarne i contenuti alla normativa nazionale vigente e di rendere ancora più attuale e funzionale l’organizzazione del Gruppo.