Pronto soccorso di Savona, fine settimana da record: 570 accessi in tre giorni tra caldo, traumi e abuso di alcol

Savona. È stato un fine settimana particolarmente intenso per il pronto soccorso dell’ospedale di Savona (guidato dalla dottoressa Grazia Guiddo), che tra venerdì 3 e domenica 5 luglio ha registrato complessivamente 570 accessi (una media di 190 pazienti giornalieri), confermando un forte aumento dell’attività legato sia alle elevate temperature sia ai numerosi episodi traumatici verificatisi sul territorio.

Nel dettaglio, gli accessi sono stati 182 nella giornata di venerdì, 192 sabato e 196 domenica, con un’affluenza costante che ha messo a dura prova il personale sanitario per tutta la durata del weekend.

A incidere sul numero degli interventi sono stati soprattutto i malori riconducibili al caldo, che hanno interessato persone di diverse fasce d’età, ma anche numerosi traumi, episodi di violenza e risse e diversi casi di natura tossicologica, in particolare legati all’abuso di alcol.

Il momento più critico è stato registrato nella notte tra venerdì e sabato, quando al pronto soccorso si sono presentati 80 pazienti nell’arco delle sole ore notturne. Un’affluenza eccezionale, dovuta in larga parte a traumi, aggressioni e intossicazioni alcoliche (in particolare tra giovani e giovanissimi), che ha richiesto un notevole sforzo organizzativo da parte di medici, infermieri e operatori sanitari.

Nonostante l’elevato numero di accessi e le difficoltà legate alla contemporaneità di molti casi complessi, il pronto soccorso ha garantito la presa in carico dei pazienti, affrontando uno dei fine settimana più impegnativi dell’inizio dell’estate. Dunque il nosocomio savonese si conferma secondo per numeri di accessi, solo dietro al San Martino, ma primo nei tempi di risposta al paziente.

L’ondata di caldo, unita alla maggiore presenza di persone sul territorio nel primo weekend di luglio e alle attività serali e notturne, ha contribuito a determinare un significativo incremento degli accessi, confermando come il periodo estivo rappresenti tradizionalmente una delle fasi più delicate per l’emergenza-urgenza