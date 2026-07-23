Progetto “A message in a bottle 2.0” ad Albenga, gli studenti delle scuole alla scoperta della riserva naturale regionale dell’Isola Gallinara

Albenga. In occasione della Giornata mondiale degli oceani 2026, ad Albenga nasce il progetto “A message in a bottle 2.0”, che durante l’estate 2026 vedrà oltre 100 studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio andare alla scoperta della riserva naturale regionale dell’Isola Gallinara.

Il lancio del progetto è stato nel settembre 2025 quando a San Francesco al Campo, l’Associazione Lapnea ASD di Mattia Malara ha presentato “A message in a bottle” in collaborazione con l’Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro – Weec network – Progetto “il Pianeta azzurro, le scuole Fermi Galilei” di Ciriè, l’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di San Maurizio Canavese e San Francesco al Campo, l’Istituto Comprensivo “Franco Marro” di Villar Perosa e il Comune di Albenga, con il sostegno della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e con il patrocinio dell’Unesco.

“Stiamo vivendo un momento di cambiamento sotto tutti i punti di vista: politico, sociale, culturale, economico, ambientale – spiegano gli organizatori – In questo scenario complesso i giovani devono diventare il motore di questi cambiamenti senza farsi soffocare e senza rimanere intrappolati negli ingranaggi del cambiamento, che è veloce, troppo veloce, impone di fare scelte e non di subirle. L’educazione ambientale con la promozione di corretti stili di vita possono aiutare ad avere il giusto equilibrio che ci permette di compiere le scelte giuste per noi e per gli altri”.

“A message in a bottle” è il format di educazione ambientale sviluppato per i giovani delle scuole sul mare, nel mare e per il mare, per sensibilizzarli ad una maggiore responsabilità e attenzione sulle questioni ambientali e al buon governo del territorio. Il progetto si svolge nella Riserva Naturale Regionale dell’Isola Gallinara, sito tutelato dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. L’Isola Gallinara con il suo patrimonio biologico marino è lo scenario scelto dal progetto: c’è qualcosa di bello che ci aspetta sott’acqua, lontano dal rumore delle spiagge e delle discoteche. Un patrimonio che impareremo a conoscere con ALTRI SGUARDI non perché “facciamo una gita”, non perché mettiamo le bombole e stiamo sott’acqua, osservando artificialmente i pesci passarci davanti. Non sarà un mondo “solo da osservare” ma un mondo di cui faremo parte “diventando acqua”, trattenendo il fiato, imparando a gestire le nostre emozioni e le nostre capacità per diventare persone migliori, nuove generazioni di nativi ambientali.

Il progetto “A message in a bottle”, grazie al contributo del MASE, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, integra e completa il format di educazione ambientale e di promozione di corretti stili di vita già avviato e tuttora in fase di svolgimento con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo – Torino nell’ambito del bando “Sportivi per natura – Il benessere circolare tra natura, movimento e vita sana”.

“A message in a bottle” ha portato e porterà, tra settembre 2025 e settembre 2026, nel mare della riserva naturale regionale dell’Isola Gallinara circa 500 ragazze e ragazzi che scopriranno la magia delle immersioni e lanceranno virtualmente dei messaggi in bottiglia per diffondere principi, obiettivi e valori nell’ottica del benessere dello sport, dell’alimentazione consapevole, della conoscenza del patrimonio naturale dei nostri mari e della sostenibilità ambientale.

In questo contesto, questo progetto sarà realizzato in collaborazione con l’istituto comprensivo Albenga II, con il coinvolgimento delle classi della scuola secondaria di primo grado “Artemisia Gentileschi” di Leca d’Albenga, favorendo un percorso educativo che integra apprendimento scolastico, esperienza diretta nell’ambiente naturale e valorizzazione del patrimonio costiero locale. La partecipazione degli studenti rappresenta un’opportunità concreta di educazione alla cittadinanza ambientale e di rafforzamento del legame tra giovani generazioni e territorio.

Il progetto “il Pianeta azzurro” nasce nel 2003, anno internazionale dedicato all’acqua, dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro – WEEC Network ETS, un ente non profit con sede a Torino, attivo dal 1982 nei campi dell’educazione ambientale, della sostenibilità, della ricerca e della divulgazione culturale. Attraverso attività editoriali, formative e iniziative di sensibilizzazione, promuove la diffusione della cultura ambientale a livello nazionale e internazionale.

Da allora l’istituto porta avanti il progetto “il Pianeta azzurro”, finalizzato a promuovere una maggiore consapevolezza sul valore della risorsa idrica, sulla tutela degli ecosistemi marini e costieri e sull’importanza di comportamenti responsabili verso l’ambiente.

In sintesi, le attività con i ragazzi si svilupperanno con sessioni sportive al mare con laboratori in spiaggia con esperti di educazione ambientale sui temi dei cambiamenti climatici, la biodiversità, l’ecosistema marino e l’inquinamento della plastica e con l’obiettivo di realizzare un podcast dedicato alla riserva naturale regionale dell’Isola Gallinara e la creazione di un numero della rivista “Il Pianeta Azzurro Junior”, integrando i valori di questo paradiso naturale.