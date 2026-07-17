Processo di Ponte Morandi, i giudici: “Fin dagli anni ’90 il crollo poteva essere evitato”

Liguria. Trentadue condanne e venticinque assoluzioni. Una sentenza ponderata con cura rispetto alle 56 richieste di pena dei pm Walter Cotugno e Marco Airoldi dal punto di vista delle singole posizioni ma anche della scansione temporale della tragedia.

Quasi 170 anni di carcere invece che quasi 400, ma alcuni punti fermi. Il primo è che il ponte Morandi il 14 agosto 2018 non è crollato per caso ma per delle responsabilità specifiche, precise e specificamente individuate che coinvolgono i vertici e le articolazioni di tutte e tre le organizzazioni messe sotto accusa dalla Procura, cioè Aspi, Spea e il Ministero delle infrastrutture. Il secondo è che già dall’inizio degli anni Novanta c’erano gli elementi per evitare la tragedia.

Così si spiegano le condanne comminate oggi dal collegio formato dai giudici Paolo Lepri, Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori che indicano precise responsabilità negli allora vertici delle tre organizzazioni, a partire da Giovanni Castellucci, ai vertici di Atlantia e di Autostrade per l’Italia, che, parafrasando le sue dichiarazioni, non è solo “responsabile” ma anche “colpevole”. Per lui la pena più alta, dodici anni di carcere, undici a Michele Donferri Mitelli, dieci a Maurizio Ceneri responsabile dell’ufficio Collaudi e Controlli non distruttivi di Spea e al progettista di Spea Emanuele De Angelis, responsabile del progetto di retrofitting del ponte Morandi e via via con pene a scalare per tutti gli altri condannati. (Qui tutte le condanne). Per tutti i reati sono gli stessi: crollo e disastro colposo e omicidio stradale (o comunque aggravato).

Per i giudici, si legge in una nota diffusa dalla presidenza del tribunale Aspi e la controllata Spea tramite le loro figure apicali hanno “violato le regole di doverosa sorveglianza della parte sommitale delle pile strallate del ponte“.

Relativamente al progetto di retrofitting, cioè di rinforzo delle pile 9 e 10, che avrebbe salvato 43 vite, sono stati condannati l’ingegnere genovese Antonio Brencich e Salvatore Buonaccorso, entrambi del comitato tecnico amministrativo che doveva dare il via libera al progetto. La condanna di Brencich a quattro anni e due mesi deriva dal fatto che lui era l’unico all’interno del Cta ad aver studiato il progetto e avrebbe dovuto accorgersi dei calcoli che non tornavano rispetto allo stato di corrosione del ponte. Buonaccorso invece è stato condannato a un anno e undici mesi perché su sua indicazione Brencich avrebbe tolto da una mail inviata al ministero alcune osservazioni sul “pessimo stato di conservazione” del ponte. Assolti gli altri membri del Cta, compreso il provveditore Roberto Ferrazza che nell’approvare il progetto si sarebbero affidati all’esperto, non avendo alcuna competenza specifica

A pagare sono anche gli ex vertici del ministero delle infrastrutture per la mancata vigilanza su Aspi. Mauro Coletta (ex dirigente Anas e poi Mit) è stato condannato a 5 anni di reclusione. “E’ per noi molto importante questa affermazione di responsabilità – spiega l’avvocato Raffaele Caruso, che assiste i famigliari delle vittime con la collega Graziella Delfino – anche sotto il profilo della vigilanza dello Stato. Noi dobbiamo cercare di richiamare lo Stato al suo ruolo di controllore perché di fronte a un soggetto privato che ricerca profitto ci deve essere maggiore il controllo con un personale numericamente adeguato”.

Tra le 25 assoluzioni ci sono diversi tecnici e ispettori, che erano accusati di falso per aver redatto alcuni le relazioni trimestrali di Spea sullo stato del ponte (che tuttavia per i giudici non sono un atto pubblico) e altri per aver firmato i verbali ispettivi (ma per il tribunale mancava la consapevolezza di commettere un falso visto che i verbali si fondavano su altri documenti). L’altro elemento caduto è l’aggravante degli omicidi colposi per la violazione della normativa della sicurezza sul lavoro, ma “questo di fatto non incide sui tempi di prescrizione” spiega Caruso. Infatti la prescrizione resta raddoppiata grazie al reato di omicidio stradale e, per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore nel 2016, dall’aggravante relativa agli omicidi colposi verificatisi in violazione delle norme sulla circolazione stradale.

“Si è parlato a lungo del difetto costruttivo che è stato espressamente preso in esame dal Tribunale – dice ancora il legale del comitato dei famigliari delle vittime – ma questo non esclude la sussistenza di una responsabilità: quel difetto costruttivo in primo luogo non ha avuto un incidenza così diretta nel cinematismo, visto che lo strallo si è spezzato al di sotto della cavità e i cavi più corrosi erano intorno alla cavità” ha chiarito Caruso. “Ma soprattutto – ha aggiunto – il problema era prevedibile, non in astratto ma in concreto: sul quel ponte c’erano tre sistemi bilanciati gemelli e nel 1992 è stato scoperto un difetto costruttivo sulla pila 11 e in parte sulla pila 10. La pila 11 è stata totalmente restaurata e la 10 parzialmente, mentre la pila nove è stata completamente abbandonata e non a caso è crollato nello stesso punto”.

Per la motivazione i giudici si sono presi 90 giorni, che saranno estesi a 180. Saranno migliaia le pagine da leggere per capire nei dettagli le decisioni arrivate dopo un processo durato quattro anni