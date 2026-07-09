Prima Categoria, movimenti in entrata per Albingaunia e Cengio

L’estate di mercato continua a regalare novità in Prima Categoria, dove Albingaunia e Cengio proseguono il lavoro di costruzione delle rispettive rose. Due società che puntano a recitare un ruolo da protagoniste nel prossimo campionato e che hanno aggiunto nuovi tasselli al reparto offensivo.

Il Cengio mette a segno il settimo colpo della propria campagna acquisti assicurandosi Ivan Bogarin. Classe 2004, il giocatore paraguaiano arriva al “Pino Salvi” dopo aver maturato importanti esperienze nel panorama calcistico ligure con le maglie di Cairese, Bragno, Finale e soprattutto Millesimo, dove fu tra i protagonisti della vittoria del campionato di Promozione nella stagione 2024/25.

Bogarin è un attaccante moderno e duttile, capace di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo grazie alle sue qualità atletiche e tecniche. Garra, velocità e versatilità sono le caratteristiche sulle quali punta il club granata, che aggiunge così un’altra pedina di valore a disposizione di mister Loris Chiarlone.

Anche l’Albingaunia rinforza il proprio attacco annunciando l’arrivo di Nicolò Lodovici. Il nuovo centravanti porta con sé un bagaglio di esperienze maturato tra Serie D e Prima Categoria. Cresciuto nella Sanremese, con cui ha esordito anche in prima squadra, nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Camporosso e Ventimiglia, mettendo a segno 17 reti tra Promozione e Prima Categoria negli ultimi tre campionati.

L’arrivo di Lodovici rappresenta un innesto importante per il reparto offensivo albenganese, che aggiunge così gol, esperienza e profondità alla rosa in vista della nuova stagione.