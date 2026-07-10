Posa lumini in mare, spuntano quelli non autorizzati: l’associazione dei balneari prende le distanze, nuovo intervento di bonifica

Si è svolta la Varazze la prima serata della tradizionale manifestazione di posa a mare dei lumini, promossa dall’associazione Bagni Marini della provincia di Savona. L’iniziativa, che da anni rappresenta un appuntamento sentito dalla comunità locale e dai villeggianti, è stata realizzata nel pieno rispetto delle prescrizioni ricevute, utilizzando esclusivamente materiale certificato e completamente biodegradabile.

Nel corso della serata è tuttavia emerso che soggetti estranei all’organizzazione ufficiale della manifestazione hanno posizionato in mare, in autonomia, ulteriori lumini privi di alcuna certificazione, facendo impropriamente affidamento sui permessi rilasciati esclusivamente per il materiale autorizzato dall’associazione: “Tale condotta, non riconducibile in alcun modo agli organizzatori, ha determinato la presenza in acqua di materiale non conforme agli standard ambientali previsti” affermano dalla stessa associazione.

Non appena venuta a conoscenza della situazione, l’associazione Bagni Marini ha immediatamente attivato un ulteriore intervento straordinario di pulizia attualmente incorso del tratto di mare interessato, affidando l’incarico alla ditta specializzata Transmare, al fine di garantire la completa rimozione di ogni elemento non autorizzato e la piena tutela dell’ambiente marino e costiero.

“L’associazione Bagni Marini è da sempre attenta agli aspetti ambientali, in special modo a quelli legati alla tutela del mare, per il quale nel corso degli anni si è adoperata attivamente promuovendo numerose iniziative di salvaguardia, tra cui interventi di pulizia degli arenili, giornate di “scopamare” e attività a protezione dei nidi di tartaruga marina”.

“Proprio alla luce di questo impegno storico e nell’ottica di massima precauzione, l’associazione ha deciso di sospendere le successive date della manifestazione, già programmate per il 14 agosto nei comuni di Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona, al fine di evitare che persone non attente al rispetto dell’ambiente possano ripetere il gesto verificatosi a Varazze”.

“L’associazione ribadisce il proprio costante impegno per lo svolgimento delle manifestazioni nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente e invita chiunque ad attenersi esclusivamente a materiale certificato messo a disposizione dagli organizzatori, evitando iniziative individuali che possano compromettere l’immagine dell’evento e l’integrità dell’ecosistema marino” concludono i balneari.