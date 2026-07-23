Porti, Rixi: “Mit accoglie con favore il parere della Conferenza Unificata, avanti con riforma condivisa”

Roma. “Accogliamo con favore il parere positivo espresso oggi dalla Conferenza Unificata sul disegno di legge di riforma della governance portuale”. Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, atteso a Trieste domani – 24 luglio – per un confronto pubblico sulla riforma portuale.

“È un passaggio importante – spiega – che conferma il metodo scelto fin dall’inizio: costruire una riforma moderna, concreta e il più possibile condivisa con tutti gli attori coinvolti, a partire dai territori. Il confronto con Comuni, Province e Regioni è stato utile per rafforzare il ruolo dei territori nelle scelte strategiche che riguardano lo sviluppo dei nostri scali. Il sistema portuale italiano ha bisogno di maggiore efficienza, capacità decisionale e programmazione di lungo periodo, ma anche di un rapporto sempre più stretto con le comunità che ospitano queste infrastrutture”.

“Proseguiamo ora il percorso istituzionale con l’obiettivo di arrivare a una riforma equilibrata, capace di valorizzare l’autonomia dei territori, accelerare gli investimenti e rendere i nostri porti più competitivi in Europa e nel mondo. Lo spirito di partenza resta quello di una riforma costruita insieme, nell’interesse del Paese”, conclude Rixi.