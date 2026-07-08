Pop intimo e delicato per la seconda serata di Savona Downtown Music Festival: sul palco di Piazza Sisto arriva eroCaddeo

Savona. Un’altra “notte bianca” aspetta giovedì 9 luglio la nostra città. Con la seconda puntata del Downtown Music Festival Savona continua a suonare insieme al giovane cantautore eroCaddeo, secondo classificato nell’ultima edizione di X Factor.

Le sue canzoni nascono da esperienze personali che si trasformano in racconti universali: storie intime e autentiche, capaci di toccare il cuore fin dal primo ascolto grazie a parole semplici, emotive e dirette.

Nel 2025 partecipa a X-Factor classificandosi secondo e i suoi singoli “punto” e “luglio”, record di streaming, lo consolidano come una delle nuove realtà più autentiche e promettenti della nuova scena pop italiana.

Il titolo del tour che porta nella nostra città riprende quello del suo ultimo singolo, “lontano da casa”, brano che racconta ciò che resta quando si sceglie di partire: la distanza da un luogo che continua ad abitare i pensieri, le abitudini e i gesti di ogni giorno, anche quando la vita porta altrove.

E la vita porta eroCaddeo questo giovedì a Savona, entusiasta di far ascoltare live la sua musica nella nostra regione: “In tanti ci avevano chiesto quando saremmo venuti in Liguria e sono molto contento di poterci finalmente essere, la Liguria mi ricorda un po’ la Sardegna e quindi mi sentirò un po’ a casa.”, dichiara il giovane artista.

In questa nuova dimensione live, quel sentimento diventa un viaggio condiviso con il pubblico, a cavallo tra il bisogno di inseguire i propri sogni e quello di sentirsi ancora parte di qualcosa, eroCaddeo porta sul palco il racconto di una generazione in movimento, sospesa tra partenze, nostalgia e appartenenza, dando nuova forma a un legame che non si spezza, ma cambia insieme a chi cresce.

“Giovedì daremo il nostro benvenuto a questo giovane cantautore che in pochissimo tempo si è già fatto voler bene dal grande pubblico. Ogni anno con il Savona Downtown Music Festival amiamo dare spazio a giovani più o meno emergenti e finora abbiamo, nel nostro piccolo, portato fortuna. Penso agli Eugenio in Via di Gioia due anni fa e ai Patagarri, lo scorso anno – prosegue Elisa Di Padova Vicesindaco del Comune di Savona -. Vi aspettiamo naturalmente dal tardo pomeriggio e fino a tarda sera per visitare, conoscere ed esplorare la nostra città, conoscere le proposte dei nostri comemrcianti e dei nostri artigiani. Stare insieme.”

Infatti oltre al palco di Piazza Sisto che accenderà i riflettori dalle 22,15, c’è l’intera città che va in scena dalle ore 18 con il Savona Downtown Music Festival: concerti, dj set, esibizioni di danza e sportive, aperitivi, cene a tema e tanto shopping vi aspettano in ogni angolo del centro grazie alle iniziative dei commercianti.

A testimonianza dell’impatto positivo del Festival sulla città è stata confermata una partnership importante: “La Camera di Commercio Riviere di Liguria – sottolinea il presidente Enrico Lupi – conferma anche quest’anno il proprio supporto al Savona Downtown Music Festival 2026, manifestazione che rientra tra gli eventi sostenuti dall’ente per la sua capacità di generare valore e opportunità per l’economia del territorio. Musica, cultura e valorizzazione del centro storico – prosegue – rappresentano sicuramente elementi strategici di promozione: il Festival sa infatti generare un indotto economico non solo per la città di Savona, ma anche per comuni e territori limitrofi grazie alla capacità di richiamare visitatori da tutta la Liguria e da altre regioni. La presenza diffusa di pubblico nelle vie e nelle piazze del centro – aggiunge Lupi – offrirà un importante beneficio alle attività del commercio e della ricettività che, con aperture prolungate e servizi dedicati, potranno cogliere al meglio le opportunità offerte dalla rassegna. Come Camera di Commercio, sappiamo che sostenere eventi di qualità significa investire nel futuro del territorio: il Savona Downtown Music Festival interpreta indubbiamente questa visione, creando valore per imprese, cittadini e visitatori. Ringraziamo quindi gli organizzatori – conclude il presidente – per l’impegno e la professionalità con cui rendono possibile questo evento e invitiamo cittadini e visitatori a partecipare all’edizione 2026 che propone un programma ricco di emozioni, spettacolo e opportunità per tutto il territorio”.

Si rinnova anche giovedì 9 luglio lo spazio per gli approfondimenti culturali grazie alle aperture straordinarie della Pinacoteca Civica (fino alle 22 con ingresso gratuito) e del Complesso Museale della Cattedrale, del Brandale e Cappella Sistina con orario 20,30 – 22,30. Aperture straordinarie previste anche per le sale espositive di Palazzo Vescovile e per l’Oratorio di Nostra Signora di Castello.

SICUREZZA E VIABILITA’

ll piano di sicurezza per Piazza Sisto IV anche per questo secondo giovedì non prevede la chiusura della piazza, ma l’area spettacolo sarà presidiata da personale della security.

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti 500 parcheggi gratuiti presso il Centro Commerciale “Il Gabbiano” (chiusura alle ore 01,00) e piazza del Popolo (1000 posti all’aperto dalle ore 19). Sono inoltre disponibili, come sempre, anche i parcheggi di via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro) e dell’Arsenale (271 posti, in Darsena).

La Polizia Municipale provvederà alla chiusura del traffico veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione a partire dalle ore 16,30.

Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un’apposita ordinanza per il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e di lattine, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Attività collaterali e a cura dei commercianti e delle vie

Via Caboto: musica e enogastronomia

Via Montenotte: enogastronomia, musica latina ed esibizioni sportive

Via Garassino: musica dal vivo

Corso Italia: aperitivo, musica con DJ set, animazione, stand e dimostrazioni della Croce Rossa, esibizione di cowboy e attività sportive

Via N.S. Dell’Olmo: arte, musica ed enogastronomia

Via Astengo: enogastronomia e attività per bambini

Piazza Mameli: aperitivo e musica dal vivo

Via Guidobono: shopping, musica ed enogastronomia

Via Luigi Corsi: danza, pattinaggio, enogastronomia, musica

Via Manzoni: shopping e stand

Via Pia: shopping, stand, enogastronomia, musica e performance artistiche

Via Verzellino: musica con DJ set, danza e calisthenics

Via Paleocapa: musica, aperitivi e performance artistiche

Piazza Pertini: danza, enogastronomia, shopping

Largo dei Vegerio: musica, danza, enogastronomia, shopping