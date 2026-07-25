Pontelungo, voglia di rivalsa per la stagione 26/27, Neri: “Migliorare rispetto all’anno scorso, con Zanardini sempre sulla strada giusta”

Albenga. È tempo di preparazioni in vista della stagione sportiva 2026/27. Sul territorio ingauno, tra la nascita della società San Michele che rinasce grazie a Cesare Renzini, l’attesa di scoprire se l’Albingaunia giocherà in Prima Categoria o in Promozione e le novità della San Filippo, c’è un Pontelungo in grande rampa di lancio, pronto a migliorare la scorsa stagione.

Tra ufficialità di assoluto rilievo come Gargiulo e conferme dei pilastri fondamentali della rosa, i granata stanno imbastendo le basi per il prossimo campionato. L’obiettivo è migliorare l’andamento dello scorso campionato, culminato con una salvezza nelle ultime giornate a fronte di un ottima prima parte di stagione che aveva visto la squadra albenganese nei primi posti in classifica.

Come afferma lo stesso presidente Neri: “Vogliamo sicuramente disputare un campionato migliore dell’anno scorso. I direttori hanno lavorato in sinergia, sono convinto che con un uomo del calibro di mister Zanardini al comando, le ambizioni possono solamente che essere di assoluto livello. Servirà anche un pizzico di fortuna in più, in questi campionati puoi costruire grandi corazzate ma, se non è la tua stagione, rischi di retrocedere”.

Un cambio nell’assetto societario, esce il dg Renzini che è ripartito dalla Seconda Categoria con il San Michele, entra il nuovo ds Sansalone: “Avrà il grande supporto e l’esperienza del direttore dell’area tecnica Curri – spiega Neri -, ha svolto un ottimo lavoro nelle passati stagioni. Sono felice per Renzini, il nostro rapporto va oltre il campo. Gli auguro il meglio e sono contento perchè ha raggiunto il suo sogno, creare una sua società”.

Sulla possibilità di disputare il derby tra Albinguania e Pontelungo, il numero uno del Pontelungo taglia corto: “Vinca il migliore“. Per l’ufficialità bisognerà attendere ancora fino al 27, anche se traspare ottimismo nella parte bianconera della città per il possibile salto nella categoria superiore.