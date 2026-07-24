Pontelungo, nasce l’Under 21: sarà guidata da Antonello Pulerà

Il Pontelungo aggiunge un nuovo tassello al proprio progetto. Dalla stagione 2026/27 il club granata avrà anche una formazione Under 21, iscritta al campionato di Seconda Categoria.

L’obiettivo è dare continuità al lavoro svolto nel settore giovanile. I ragazzi potranno così proseguire il loro percorso all’interno della società, trovando un passaggio graduale verso il calcio dei grandi.

La panchina della nuova squadra è stata affidata ad Antonello Pulerà. Al suo fianco ci sarà il vice allenatore Saul Merlino. Lo staff sarà completato dai dirigenti Andrea Ferraro e Mattia Di Giuseppe.

La preparazione prenderà il via dopo Ferragosto. L’esordio nel campionato di Seconda Categoria è invece previsto a inizio ottobre.

Con la nascita dell’Under 21, il Pontelungo completa il proprio percorso tecnico tra settore giovanile, Juniores e Prima Squadra. Una scelta che conferma la volontà del club di continuare a valorizzare i giovani cresciuti in casa.