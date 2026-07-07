Polisportiva del Finale protagonista a Lecco per l’Europa Tai Chi con il maestro Roberto Civallero

Sabato 27 e domenica 28 giugno a Lecco si è svolto “Europa Tai Chi”, competizione internazionale di stili interni, per la prima volta svoltosi in Italia.

L’evento ha visto protagoniste molteplici scuole di Tai Chi di tutta Europa che si sono contesi il titolo europeo, gareggiando in diverse specialità di Forma e sfidandosi con il tipico combattimento tui shou.

Il weekend è stato ricco di scambi e stage con diversi maestri provenienti da tutto il mondo.

La scuola finalese (Scuola Kung Fu Touei Chou Finale Ligure, sezione della Polisportiva del Finale) è stata rappresentata dal maestro Roberto Civallero, che ha gareggiato per lo stile yang con i 108 movimenti codificati.

Un’esperienza internazionale di confronto e crescita tecnica.

(Nella foto da sinistra a destra i maestri Roberto Civallero, Shifu William Nelson per il Tai Chi stile cheng, Shifu Yuan Zumou e il suo diretto allievo il maestro Stefano Danesi)