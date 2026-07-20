Plodio, mercato nel vivo: tre rinforzi e confermato il gruppo della scorsa stagione

Il Plodio inizia a prendere forma in vista del campionato di Seconda Categoria 2026/27. La società biancoblù ha ufficializzato i primi tre acquisti della sessione estiva e, allo stesso tempo, ha confermato in blocco la rosa della passata stagione, puntando sulla continuità del progetto.

Il primo volto nuovo è Mauricio De Luca, attaccante fortemente voluto dal club. Giocatore di esperienza, qualità e temperamento, arriva al Plodio dopo diverse stagioni vissute da protagonista a suon di gol. La società punta sulle sue caratteristiche per aumentare il peso offensivo della squadra.

Tra i pali approda invece Giovanni Casanova, portiere con un passato in categorie superiori con la maglia del Millesimo e reduce dall’ultima stagione al Piazza. Un profilo giovane ma già esperto, chiamato a garantire affidabilità e sicurezza al reparto arretrato.

Il terzo innesto è Simone Basso, giocatore che vanta esperienze in categorie superiori e che rappresenta un ulteriore rinforzo per la rosa a disposizione dello staff tecnico. La società è convinta che le sue qualità possano risultare determinanti nel corso della stagione.

Oltre ai nuovi arrivi, il Plodio ha annunciato la conferma dell’intero gruppo che ha affrontato lo scorso campionato, scelta che testimonia la volontà di ripartire da una base già consolidata. Novità anche a livello societario: Nicolò Bianchin lascia il calcio giocato ma continuerà a far parte della famiglia biancoblù, entrando a far parte della dirigenza. Una figura che metterà la propria esperienza al servizio del club anche fuori dal campo.