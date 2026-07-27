Plodio, il Comune estingue in anticipo tutti i mutui. Il sindaco: “Più risparmi e risorse per il paese”

Plodio. Non ci saranno più interessi passivi da pagare per il Comune di Plodio: l’Amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Badano ha deciso di estinguere in anticipo i mutui accesi in passato (ad oggi circa 50 mila euro da pagare) per poter risparmiare ed incamerare risorse da destinare alla comunità.

“Una scelta, la nostra, che si basa sulla logica del “buon padre di famiglia” secondo la quale occorre limitare le uscite per poter dirottare più soldi al paese – commenta il primo cittadino del Comune con poco più di seicento abitanti – Con l’avanzo di amministrazione abbiamo potuto compiere questa operazione finanziaria che alleggerisce la spesa corrente dell’ente, anche al fine di avere un risparmio che possa, nel caso, diventare uno scudo in vista delle future bollette e del caro carburante“.

Badano aggiunge che “grazie ai mutui Plodio ha visto la realizzazione del centro ludico-sportivo di località Piani, come altre importanti opere che non critichiamo affatto. Ora, però, per un piccolo Comune come il nostro, serve essere molto oculati cercando di non esporsi con le banche e di ottenere finanziamenti attraverso i bandi regionali. In questa ottica stiamo lavorando molto con il fondamentale apporto dei dipendenti comunali, che ringrazio. Non mancheranno i lavori, ad esempio abbiamo investito nella videosorveglianza, nell’asfaltatura della strada che ci collega alla frazione pallarese di Biestro, contribuiremo al rifacimento del tetto dei locali della Pro loco come già fatto con la Polisportiva. Il tutto, però, con risorse già “in tasca”, senza strozzare il nostro bilancio annuale che si aggira su un milione e duecento mila euro”.

“Nei mandati di questa Amministrazione siamo riusciti a non accendere alcun mutuo, utilizzando finanziamenti statali o regionali per diverse centinaia di migliaia di euro e aggiungendocene pochi dei nostri. In questo modo abbiamo migliorato e modernizzato il paese mantenendo un bilancio sano che ci ha permesso di estinguere anticipatamente mutui di anni fa”, conclude l’assessore al bilancio Carme Prando.