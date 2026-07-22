Plastic Free torna in azione a Ceriale: il 23 luglio iniziativa di pulizia spiagge con studenti e cittadini

Ceriale. Prosegue a Ceriale l’impegno a favore della tutela dell’ambiente e della promozione di una cittadinanza sempre più attiva e consapevole. Domani, giovedì 23 luglio, si svolgerà una nuova iniziativa di pulizia ambientale promossa da Plastic Free, organizzata in collaborazione con il Circolo Nautico Ceriale Asd e con il patrocinio del Comune di Ceriale. Il ritrovo è fissato alle ore 7 in piazza della Vittoria, da dove prenderà il via l’attività di raccolta dei rifiuti abbandonati. Per informazioni è possibile contattare la referente Pier Antonia al numero 334 2456985.

L’iniziativa rappresenta anche un momento di partecipazione civica che punta a coinvolgere la comunità nella cura del territorio e a diffondere una maggiore consapevolezza sull’impatto dei rifiuti, in particolare della plastica, sull’ambiente marino e costiero.

Un ruolo centrale sarà affidato ai ragazzi e alle ragazze della scuola, che prenderanno parte direttamente all’azione sul territorio. L’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela ambientale, della riduzione della plastica monouso e dell’adozione di comportamenti responsabili nella vita quotidiana, grazie a un percorso che mette in rete istituzioni, mondo della scuola e associazionismo.

Protagonista dell’iniziativa sarà anche la docente Antonia Laiolo, operatrice e nuova referente scolastica di Plastic Free, che accompagnerà gli studenti in questa esperienza di educazione ambientale, trasformando un gesto concreto in un’importante occasione di crescita civica.

“La tutela dell’ambiente passa innanzitutto dall’educazione e dall’esempio – sottolinea il vicesindaco con delega all’ambiente Piercarlo Nervo –. Coinvolgere i giovani in iniziative concrete come questa significa aiutarli a comprendere che ciascuno può fare la propria parte per preservare il territorio in cui vive. La collaborazione tra Comune, scuola, Plastic Free e Circolo Nautico rappresenta un modello virtuoso di cittadinanza attiva che vogliamo continuare a sostenere e valorizzare. Ringrazio tutti i volontari, gli insegnanti e gli studenti che hanno scelto di dedicare tempo ed energie a un’iniziativa che contribuisce non solo a rendere Ceriale più pulita, ma anche a costruire una comunità sempre più attenta al rispetto dell’ambiente”.