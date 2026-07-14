Piscina Zanelli, aperte le buste per la gestione: gara a due tra Rarinantes Savona e Amatori Nuoto

Savona. Sono di due società savonesi, Amatori Nuoto Savona e Rari Nantes Savona, le due offerte presentate per la gestione per un anno della piscina Zanelli.

Questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Sisto sono state aperte le buste con le offerte, entrambe ammesse.

Nei prossimi giorni, in seduta riservata, la commissione esaminerà nel dettaglio i documenti presentati e dopo questo passaggio, in seduta pubblica, sarà individuato il vincitore del bando di gara e il gestore della piscina per i prossimi 12 mesi.

La gara era stata avviata lo scorso aprile con la pubblicazione del bando. Tra gli obblighi a carico del concessionario sono previsti le spese per le utenze, manutenzione ordinaria dell’impianto e degli spazi esterni, i controlli interni per la verifica del corretto funzionamento del complesso e la corretta gestione igienico-sanitaria, pulizia e sanificazione dei locali, vigilanza e assistenza agli utenti. Nel bando sono previsti anche obblighi di riserva degli spazi acquei a garanzia dell’attività agonistica di alto livello.

Nel frattempo per il completamento dei lavori del secondo lotto, inaugurato lo scorso mercoledì, (tra i quali la copertura) si procederà con il project financing. La Rari Nantes aveva presentato un progetto da quasi 2 milioni di euro.