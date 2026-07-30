Piscina Zanelli, ancora in corso la verifica sulle offerte: proroga di un mese alla Rari Nantes

Savona. In attesa della conclusione della gara per l’affidamento dell’impianto sportivo per un anno, è stato prorogata di un mese (a partire dal 1° agosto) la concessione di piscina Zanelli alla Rarinantes Savona.

La procedura di affidamento è ancora aperta perchè – si legge nella determina pubblicata sull’albo pretorio del Comune – “è attualmente in corso la verifica dell’anomalia sulla miglior offerta“.

L’affidamento di un altro mese alla Rari Nantes (attuale gestore) è “necessario per concedere un tempo congruo per la presentazione delle giustificazioni e la conclusione della verifica dell’anomalia, nonché la situazione di urgenza e necessità di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more della stessa procedura, anche al fine di evitare il deperimento degli impianti tecnologici e delle vasche”.

Le buste relative alle offerte economiche erano state aperte il 17 luglio, in seduta pubblica. Le società che hanno presentato le offerte sono due: Amatori Nuoto (che ha ottenuto 91 punti) e Rari Nantes Savona (87).