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Criticità

Piscina Zanelli, ancora in corso la verifica sulle offerte: proroga di un mese alla Rari Nantes

Proroga all'attuale gestore per "garantire la continuità del servizio pubblico"

Secondo lotto piscina Zanelli

Savona. In attesa della conclusione della gara per l’affidamento dell’impianto sportivo per un anno, è stato prorogata di un mese (a partire dal 1° agosto) la concessione di piscina Zanelli alla Rarinantes Savona.

La procedura di affidamento è ancora aperta perchè – si legge nella determina pubblicata sull’albo pretorio del Comune – “è attualmente in corso la verifica dell’anomalia sulla miglior offerta“.

L’affidamento di un altro mese alla Rari Nantes (attuale gestore) è “necessario per concedere un tempo congruo per la presentazione delle giustificazioni e la conclusione della verifica dell’anomalia, nonché la situazione di urgenza e necessità di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more della stessa procedura, anche al fine di evitare il deperimento degli impianti tecnologici e delle vasche”.

Le buste relative alle offerte economiche erano state aperte il 17 luglio, in seduta pubblica. Le società che hanno presentato le offerte sono due: Amatori Nuoto (che ha ottenuto 91 punti) e Rari Nantes Savona (87).

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