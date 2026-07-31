Pietra Ligure, torna alla parrocchia del Soccorso la tradizionale sagra campestre

Pietra L. Nel suggestivo scenario della parrocchia Nostra Signora del Soccorso torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate pietrese: la Sagra Campestre “Au Succursu”, in programma dal 2 al 4 agosto.

Tre serate all’insegna della buona cucina, della convivialità e della tradizione, dove potrai assaporare i migliori piatti della gastronomia ligure preparati dai volontari della parrocchia: ravioli, gnocchi, polenta, specialità alla griglia, frittelle dolci e salate, i celebri fugassin e tante altre bontà, da gustare in un’atmosfera accogliente e familiare. Sono previsti anche musica dal vivo e servizio d’asporto.

Tra il verde del convento e la frescura delle serate estive, potrai trascorrere una serata in compagnia di amici e famiglia, riscoprendo il piacere dello stare insieme e della solidarietà: il ricavato, infatti, andrà a sostegno del convento e delle opere di carità svolte dalla comunità parrocchiale pietrese.

Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle ore 18:30.

E anche quest’anno non mancherà l’intrattenimento: le serate saranno animate da musica e orchestre dal vivo.