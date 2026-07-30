Pietra Ligure, successo per la serata di beneficenza: donati 3900 euro all’Associazione “Viceversa ASD”

Pietra Ligure. Grande successo per la serata di beneficenza del 17 luglio in Piazza S. Nicolò di Pietra Ligure che ha visto esibirsi sul palco il comico Gianpiero Perone ed i Babilonia Ethnic band accompagnati dal coro dei ragazzi della “DNA musica” di Savona: “Vogliamo ancora una volta ringraziare tutti gli amici della Associazione ‘Il Sorriso di Benedetta’ per la grande partecipazione, generosità e affetto dimostrato”, commentano gli organizzatori.

“Un ringraziamento particolare anche al Comune di Pietra, al Sindaco Luigi De Vincenzi, al Vice Sindaco e Assessore del Turismo Daniele Rembado e al suo staff. L’evento che ricordo abbiamo condiviso con L’Associazione CRESC.I O.D.V. di Savona ci ha permesso di incassare, al netto delle spese, l’importante cifra di 7.800 euro”.

“La nostra quota di 3.900 euro è stata destinata all’Associazione ‘Viceversa ASD’ di Albenga che ricordiamo promuove un progetto sul territorio chiamato ‘I cantieri dell’inclusione’. Un’iniziativa molto importante indirizzata a ragazzi diversamente abili con lo scopo dell’inclusione della disabilità intellettiva attraverso lo sport”.

La consegna ufficiale del bonifico è avvenuta il 29 luglio nelle mani della Presidente dell’Associazione Annalisa Principato. “Grazie di cuore al Presidente dell’Associazione Viceversa e a tutti i volontari per il prezioso e immenso lavoro che fanno”.