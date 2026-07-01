Pietra Ligure ricorda Andrea Pandimiglio con una Santa Messa: “Un ultimo e affettuoso saluto”

Pietra Ligure. “Ci sono persone che lasciano un segno così profondo da continuare a vivere nei gesti, nei ricordi e nei sorrisi di chi le ha amate”. Con questo messaggio parenti, amici e conoscenti vogliono ricordare Andrea Pandimiglio, il noto osteopata e fisioterapista scomparso improvvisamente nella sua abitazione di Finale Ligure.

Venerdì 3 luglio, alle ore 18.00, sarà infatti celebrata una Santa Messa in suo ricordo, presso la basilica di San Nicolò a Pietra Ligure.

“Il tempo passa, ma il sentimento non conosce distanza. Ogni ricordo condiviso, ogni parola, ogni istante trascorso insieme continua a illuminare il cammino di chi ti porta nel cuore”.

“Con amore e gratitudine ci ritroveremo in preghiera per ricordarti, certi che nessun addio possa cancellare ciò che hai donato. Perché chi è stato amato davvero non se ne va mai: continua a vivere nel cuore di chi resta. Con immenso affetto… Ciao Andrea” conclude il messaggio.

Persona molto conosciuta e apprezzata, la sua scomparsa, avvenuta da una settimana, ha lasciato un enorme dolore e sgomento: la cerimonia eucaristica sarà un’occasione per dargli un ultimo, intenso e meritato saluto.