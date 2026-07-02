Pietra Ligure, la piattaforma in realtà virtuale sviluppata dall’Unità Spinale del Santa Corona premiata in Europa

Pietra Ligure. Il progetto “RespiVR: an immersive simulation platform for training and assessing the management of mechanically ventilated patients”, sviluppato dall’Unità Spinale dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, diretta dal prof. Antonino Massone, in collaborazione con il Centro di Simulazione JetLab del DIBRIS – Università di Genova, ha conquistato il Lou Oberndorf Innovation Nest Award 2026, il riconoscimento assegnato al miglior progetto innovativo presentato nell’ambito del SESAM INN (Innovation Nest) durante il 31° congresso annuale della SESAM (Society for Simulation in Europe), svoltosi a Lione dal 17 al 19 giugno 2026.

RespiVR è una piattaforma di realtà virtuale immersiva specificamente progettata per la formazione e la valutazione delle competenze cliniche di infermieri e medici specializzandi nella gestione dei pazienti con lesione del midollo spinale sottoposti a ventilazione meccanica. Il sistema riproduce situazioni di emergenza clinica all’interno di un ambiente virtuale immersivo ma privo di rischi per il paziente, consentendo agli operatori di esercitarsi nella gestione di scenari complessi con potenziali ricadute significative in termini di sicurezza delle cure e qualità dell’assistenza.

Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito del SESAM INN (Innovation Nest), iniziativa della società scientifica europea dedicata a promuovere innovazione e creatività nella comunità internazionale della simulazione sanitaria.

Il processo di selezione ha previsto una prima fase in cui i candidati hanno presentato il proprio progetto attraverso un “elevator pitch” video; tra tutte le candidature pervenute, una giuria internazionale ha selezionato dieci finalisti, invitati a presentare dal vivo il proprio progetto durante il SESAM INN Showcase del 16 giugno. Il giorno successivo il premio è stato assegnato al progetto vincitore.

Il congresso SESAM 2026, giunto alla 31ª edizione, ha registrato la presentazione di oltre 650 abstract scientifici da parte di ricercatori, clinici e formatori provenienti da tutta Europa e oltre. Il programma scientifico ha affrontato temi di frontiera quali la realtà estesa (XR), l’intelligenza artificiale applicata alla simulazione e la diversità nella ricerca.

La sessione inaugurale è stata affidata a Sylvie Briand, Chief Scientist dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Tra le figure di rilievo del congresso, la dott.ssa Serena Ricci, responsabile del JetLab e docente dell’Università di Genova, è stata invitata come panelist nella sessione plenaria dedicata alla Realtà Estesa (XR), accanto ad alcuni dei principali esperti internazionali della simulazione sanitaria.

Il dott. Marco Damonte Prioli, Direttore Generale di ATS Liguria, ha espresso le proprie congratulazioni per il prestigioso risultato raggiunto dal progetto, il cui sviluppo era stato avviato quando ricopriva l’incarico di Direttore Generale dell’allora ASL2.

“Dietro i dati scientifici e il software ci sono le persone. Ricordo con affetto le intense e appassionate giornate trascorse insieme nella nostra Unità Spinale di Pietra Ligure, tra sessioni di confronto, test e perfezionamento di ogni singolo scenario clinico. Vedere questo straordinario gruppo di donne impegnate nelle discipline STEM e nella ricerca lavorare fianco a fianco con i nostri clinici è stata la vera chiave di questo successo” ricorda il prof. Antonino Massone

Il progetto testimonia la qualità del lavoro di ricerca e innovazione sviluppato dai professionisti dell’Ospedale Santa Corona e la capacità di ATS Liguria di instaurare collaborazioni di alto profilo con il mondo accademico e della ricerca. Un riconoscimento internazionale di questo livello rappresenta non solo un successo del gruppo di lavoro coinvolto, ma anche un’importante occasione per valorizzare l’eccellenza e la capacità innovativa espresse dalla sanità pubblica ligure nel promuovere innovazione, ricerca e formazione avanzata.