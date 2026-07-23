Pietra Ligure, la Notte Bianca conquista tutti: migliaia di persone tra musica, shopping e divertimento

Pietra Ligure. Una serata da ricordare, capace di trasformare il centro storico e il lungomare in un grande palcoscenico a cielo aperto. La Notte Bianca di Pietra Ligure, frutto della forte sinergia tra l’amministrazione comunale e l’associazione dei commercianti “Facciamo Centro”, si è conclusa con un successo oltre le aspettative, richiamando migliaia di visitatori che hanno animato le vie cittadine fino a tarda notte.

Fin dalle ore 18, l’evento ha preso vita con l’apertura di negozi, punti ristoro e spazi dedicati allo shopping, offrendo a residenti e turisti l’occasione di vivere la città in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Con il calare della sera, il programma si è arricchito di musica dal vivo, mercatini, spettacoli, aree dedicate ai bambini e percorsi enogastronomici che hanno valorizzato le eccellenze del territorio.

Le piazze e il lungomare si sono riempiti di famiglie, giovani e visitatori provenienti anche da fuori provincia, creando un clima di entusiasmo e partecipazione. I locali hanno registrato il tutto esaurito e le attività commerciali hanno beneficiato di un’importante affluenza, confermando il valore della manifestazione anche sotto il profilo economico e turistico.

Grande successo anche per il DJ set finale in piazza San Nicolò, che ha fatto ballare il pubblico fino a notte fonda, chiudendo una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione.

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che hanno sottolineato l’ottima risposta del pubblico e la preziosa collaborazione tra associazioni, commercianti, volontari e amministrazione comunale, elementi fondamentali per la perfetta riuscita dell’iniziativa.

La Notte Bianca si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pietrese, capace di unire intrattenimento, promozione del territorio e valorizzazione delle attività locali. Un evento che ha regalato emozioni, colori e tanta voglia di stare insieme, lasciando già crescere l’attesa per l’ultima delle Grandi Notti di Pietra ligure del 2026 prevista per il 31 ottobre .