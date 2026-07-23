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All night

Pietra Ligure, la Notte Bianca conquista tutti: migliaia di persone tra musica, shopping e divertimento

Un evento che ha regalato emozioni, colori e tanta voglia di stare insieme, lasciando già crescere l’attesa per l’ultima delle Grandi Notti di Pietra ligure del 2026 prevista per il 31 ottobre

Notte Bianca Pietra

Pietra Ligure. Una serata da ricordare, capace di trasformare il centro storico e il lungomare in un grande palcoscenico a cielo aperto. La Notte Bianca di Pietra Ligure, frutto della forte sinergia tra l’amministrazione comunale e l’associazione dei commercianti “Facciamo Centro”, si è conclusa con un successo oltre le aspettative, richiamando migliaia di visitatori che hanno animato le vie cittadine fino a tarda notte.

Fin dalle ore 18, l’evento ha preso vita con l’apertura di negozi, punti ristoro e spazi dedicati allo shopping, offrendo a residenti e turisti l’occasione di vivere la città in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Con il calare della sera, il programma si è arricchito di musica dal vivo, mercatini, spettacoli, aree dedicate ai bambini e percorsi enogastronomici che hanno valorizzato le eccellenze del territorio.

Le piazze e il lungomare si sono riempiti di famiglie, giovani e visitatori provenienti anche da fuori provincia, creando un clima di entusiasmo e partecipazione. I locali hanno registrato il tutto esaurito e le attività commerciali hanno beneficiato di un’importante affluenza, confermando il valore della manifestazione anche sotto il profilo economico e turistico.

Grande successo anche per il DJ set finale in piazza San Nicolò, che ha fatto ballare il pubblico fino a notte fonda, chiudendo una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione.

Notte Bianca Pietra

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che hanno sottolineato l’ottima risposta del pubblico e la preziosa collaborazione tra associazioni, commercianti, volontari e amministrazione comunale, elementi fondamentali per la perfetta riuscita dell’iniziativa.

La Notte Bianca si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pietrese, capace di unire intrattenimento, promozione del territorio e valorizzazione delle attività locali. Un evento che ha regalato emozioni, colori e tanta voglia di stare insieme, lasciando già crescere l’attesa per l’ultima delle Grandi Notti di Pietra ligure del 2026 prevista per il 31 ottobre .

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