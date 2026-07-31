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Il saluto

Pietra Ligure, in pensione il segretario comunale Vincenzo Trevisano. Il sindaco De Vincenzi: “E’ stata la persona giusta al posto giusto”

L'affettuoso abbraccio nella seduta del Consiglio comunale e a salutarlo dipendenti, ex dipendenti e amministratori

vincenzo trevisano pensione
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Pietra L. “Dopo tanti anni di cammino insieme, iniziato nel 2004 e ripreso con immutata stima nel 2019, per il nostro segretario comunale, Vincenzo Trevisano, è arrivato il momento del meritato pensionamento”. Questo il saluto del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, un saluto ufficiale e commosso celebrato in Consiglio comunale, dove a ringraziarlo è stata l’intera assise – maggioranza e minoranza – e in una sala consiliare veramente gremita è arrivato l’affettuoso abbraccio di dipendenti, ex dipendenti e amministratori.

“Tutti presenti per salutarlo e dirgli un semplice ma grande Grazie!”.

“Per me, e per le amministrazioni che hanno avuto la fortuna di lavorarci insieme, il segretario Trevisano è stato un punto di riferimento fondamentale: la persona giusta al posto giusto. Un professionista impeccabile che ha dato tantissimo a Pietra Ligure e a cui Pietra ha saputo restituire stima e profondo affetto” aggiunge De Vincenzi.

“La nostra strada lavorativa oggi si divide, ma l’amicizia e la stima restano intatte e continuano”.

“Grazie Vincenzo per la tua dedizione, la tua professionalità e la tua straordinaria lealtà. Grazie per quel tuo stile unico: tranquillo, pacato, sobrio, mai sopra le righe. Pietra Ligure sarà sempre casa tua e le nostre porte per te saranno sempre aperte! Buona “nuova professione” da pensionato!” conclude il primo cittadino.

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