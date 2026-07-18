Pietra Ligure. Grande successo ieri sera, venerdì 17 luglio, per l’evento di beneficenza andato in scena in piazza San Nicolò a Pietra Ligure.

L’evento, organizzato dall’associazione Il Sorriso di Benedetta ODV insieme a CRESC.I ODV, ha portato in piazza tantissime persone per una serata all’insegna della musica, della comicità e della solidarietà.

A conquistare il pubblico sono stati gli spettacoli della Babilonia Ethnic Band, che ha fatto cantare e divertire i presenti con la loro musica, e del comico Gianpiero Perone, protagonista di un’esibizione capace di regalare risate e leggerezza.

Un successo che conferma ancora una volta la forza delle iniziative organizzate dall’associazione Il Sorriso di Benedetta ODV, capace di unire intrattenimento e solidarietà.

Il ricavato della serata sarà destinato ai progetti delle associazioni organizzatrici, trasformando una serata di spettacolo e divertimento in un concreto aiuto per le attività a sostegno dei bambini e delle persone più fragili.

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Grande successo a Pietra Ligure per la serata di beneficenza

L’Associazione “Il Sorriso di Benedetta”

L’associazione Il Sorriso di Benedetta nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e l’autonomia dei giovani con disabilità, sostenendo attività di assistenza, sensibilizzazione e supporto alle famiglie. L’associazione si impegna inoltre a migliorare i servizi e le strutture dedicate a ragazzi con disabilità o affetti da malattie rare e a sostenere la ricerca medica, con particolare attenzione alla Sindrome di Marfan.

Il progetto nasce nel ricordo di Benedetta, una bambina colpita dalla nascita dalla Sindrome di Marfan e scomparsa a soli 11 anni. Nonostante le difficoltà, i ricoveri e le limitazioni imposte dalla malattia, Benedetta ha vissuto con forza e gioia, lasciando alla sua famiglia e a chi l’ha conosciuta un messaggio di speranza e di amore per la vita.

È proprio dal suo sorriso e dall’insegnamento che ha lasciato che la famiglia ha scelto di trasformare il dolore in un impegno concreto nel volontariato e nella solidarietà, per aiutare altre persone e sostenere progetti dedicati alla disabilità, alle malattie rare e alla ricerca.