Pietra Ligure, giovedì 9 luglio l’ultimo saluto ad Andrea Pandimiglio

Pietra Ligure. Dopo la Santa Messa di venerdì scorso in sua memoria, sono stati fissati i funerali di Andrea Pandimiglio, il noto osteopata e fisioterapista scomparso improvvisamente nella sua abitazione di Finale Ligure.

Aveva solo 53 anni.

L’ultimo saluto si terrà giovedì 9 luglio, alle ore 15:00, presso la Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure. Al termine della funzione, Andrea sarà accompagnato per il suo ultimo viaggio verso il cimitero di Finalmarina.

Una vita spezzata troppo presto, che lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino, di condividere con lui un sorriso, un pensiero, un pezzetto di strada.

“La morte non è l’oscurità; è solo spegnere la lampada perché è arrivata l’alba”.

Andrea lascia un ricordo indelebile nel cuore delle zie, delle cugine, dei parenti e dei tantissimi amici e amiche che oggi si stringono in un abbraccio invisibile ma potentissimo. In momenti come questo, le parole sembrano non bastare mai, eppure la memoria diventa il nostro bene più prezioso: ricordare Andrea significa mantenere viva la sua luce, la sua essenza, tutto ciò che ha donato a chi gli voleva bene.

“Andrea, il tuo ricordo resterà custodito nel cuore di chi ti ha amato…”.