“Pietra Ligure Family Experience”, torna l’appuntamento con la “Chicchiricchi Run”

Domenica 5 luglio si riparte con la Chicchiricchi Run, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure per runners e walkers, parte del progetto “Pietra Ligure Family Experience” per tutta la stagione estiva. Un allenamento di gruppo per tutti gli appassionati che decideranno di trascorrere una mattina in allegria e insieme agli altri.

Si corre e si cammina, quindi, partendo da Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 8 lungo un percorso di circa 8 km. per i Runners e 6 km. circa per i Walkers in un’iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell’Asd RunRivieraRun, organizzatori dell’Allenamento, con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure.

L’evento fa parte del Programma del “Pietra Ligure Family Experience”, 40 esperienze uniche, programmate, da maggio ad ottobre, per valorizzare il binomio tra mare e outdoor.

Alla fine piccola colazione per tutti.

La Chicchiricchì Run é un allenamento senza l’assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche, capofila di un progetto nato nel 2014 per diffondere la “mission” principale dell’Asd RunRivieraRun: “Socializzazione e Benessere”, dove la corsa e la camminata diventano il luogo ed il momento per conoscere se stessi e gli altri con attenzione particolare alla propria salute.

Premi ad estrazione, partecipazione ad offerta libera.

Ritrovo ed iscrizioni, presso il Ragno Gonfiabile RunRivieraRun in piazza Vittorio Emanuele II, direttamente domenica 5 luglio dalle ore 7.00 alle ore 7.55 (per informazioni telefonare allo 019.6898607 o inviare un’email a info@runrivierarun.it).